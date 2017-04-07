Руслан ЗАБРАНСЬКИЙ: «Неприємно, що нас не запросили на жеребкування»

Головний тренер ФК «Миколаїв» Руслан Забранський не розуміє, чому представників його клубу не повідомили про жеребкування.

«Жеребкування Кубка України? Та нас туди ніхто не запросив. Чому? Не знаю. В таких випадках мало б надійти запрошення хоча б на електронну пошту.

Ми спеціально перевіряли, але не було запрошення ні в електронному вигляді, ні в письмовому, ні в усному. Президент клубу сказав: «Якщо нас не запрошують, то чого ми будемо самі напрошуватись?». То ж ми в Київ не їздили. Неприємний момент, тим паче, що ми першими серед усіх команд вийшли у півфінал», - сказав Забранський.