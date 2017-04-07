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Федерація Футболу України

Руслан ЗАБРАНСЬКИЙ: «Неприємно, що нас не запросили на жеребкування»

Головний тренер «Миколаєва» – про неуважність організаторів

  • 07.04.2017 12:00
  • 381 просмотров
  • 1 комментария
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МФК Николаев. Руслан Забранский
© МФК Николаев. Руслан Забранский

Головний тренер ФК «Миколаїв» Руслан Забранський не розуміє, чому представників його клубу не повідомили про жеребкування.

«Жеребкування Кубка України? Та нас туди ніхто не запросив. Чому? Не знаю. В таких випадках мало б надійти запрошення хоча б на електронну пошту.

Ми спеціально перевіряли, але не було запрошення ні в електронному вигляді, ні в письмовому, ні в усному. Президент клубу сказав: «Якщо нас не запрошують, то чого ми будемо самі напрошуватись?». То ж ми в Київ не їздили. Неприємний момент, тим паче, що ми першими серед усіх команд вийшли у півфінал», - сказав Забранський.

Источник — ПлюсСпорт

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Комментарии
    Patriot UA
    Patriot UA, 07.04.2017 12:07
    -1
    а ви що хотіли "ТЕПЛІ" кульки запримітити та зірвати "СЛІПИЙ" жереб
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