ФОНСЕКА: Представьте, если бы фото полтавского газона увидели в Европе

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека рассказал о событиях в Полтаве, предстоящем матче с «Черноморцем» и схеме с тремя защитниками.

– Как вы считаете, «Черноморец» поменялся после предыдущей игры с «Шахтером»?

– Прекрасно понимаю, что это очень сильный клуб, который может создать нам некоторые сложности, когда владеет мячом. Как вы видели, «Черноморец» встречу с «Динамо» и прошлый матч с нами провел с тремя центральными защитниками. Может быть, в этом разница в тактической схеме. Но мы уважаем соперника и знаем, что это одна из лучших команд чемпионата Украины.

– В весенней части сезона «горняки» пропускают первыми, после чего отыгрываются. Намерены поменять тенденцию?

– Для нас всегда важно одержать победу. С каждым туром матчи становятся все сложнее, а соперники – сильнее. Тем не менее я не против выигрывать так, как мы это делали до сегодняшнего дня. Главное – победа.

– На протяжении семи матчей дончане ни разу не забили больше двух мячей. «Шахтер» всегда считался и остается атакующей командой, но длинные серии без крупного счета могут немного настораживать болельщиков и специалистов. Вас беспокоит падение результативности?

– Не стоит забывать, что практически все, кто играет против «Шахтера», полностью закрываются в обороне, действуют в тридцати метрах от своих ворот. Конечно, это усложняет нашу задачу, и момент завершения атак становится для нас труднее. Скажу честно: если кто-то сейчас переживает и думает не так, то я совершенно не переживаю по этому поводу, ведь мы продолжаем побеждать, а это для нас главное.

– Насколько вернувшийся в общую группу Дентиньо готов играть?

– Он вернулся, но еще не готов принять участие в матче. Дентиньо на финальной стадии своего восстановления.

– Как прокомментируете жеребьевку Кубка Украины и то, что произошло в Полтаве? Вы прилетали туда дважды – и оба раза поединок не состоялся…

– Матч, которого не существовало. Конечно, для нас лучше было бы играть – мы этого хотели, но на том поле, которое позволяло показывать элементарный футбол. А с тем полем это было практически нереально. Во-первых, возрастает риск травм. Также это очень плохо для картинки и имиджа клубов: представьте, как кто-то за границей смотрит этот матч. Что они подумают о нашем чемпионате или Кубке, когда команды играют на таком поле? Думаю, это совершенно неправильно.

– Для вас как иностранного тренера это парадокс? В Португалии такое невозможно даже представить.

– Могу сказать вам честно: фотографии газона вышли в одном португальском журнале, и комментарии были не лучшими. Я понимаю, что здесь очень холодные зимы, тяжело поддерживать поле в надлежащих кондициях. И тем не менее еще на прошлой неделе мы провели матч на отличном газоне, где было много травы, и она была зеленой. То есть это возможно. Зима ни в коем случае не может использоваться как отговорка.

– Андрей Шевченко хочет инициировать встречу с тренерами команд Премьер-лиги, чтобы обсудить формат следующего чемпионата. Примете ли вы в ней участие? Есть ли у вас пожелания и замечания по этому поводу?

– Да, безусловно, буду участвовать. Если меня пригласят, конечно же, я приду. Это очень важная инициатива. Хорошо, если все тренеры соберутся и обсудят не только глобальный вопрос о формате, но также предложат некоторые изменения в маленьких деталях, которые помогут украинскому футболу стать лучше.

– В нашем футболе возникла тенденция игры с тремя центральными защитниками. Будет ли «Шахтер» тоже экспериментировать? Что скажете о матчах против команд, которые используют такую тактику?

– Просто я любитель более атакующего футбола. Если мы посмотрим на клубы, которые действуют с тремя центральными защитниками в Украине или Европе, то увидим, что они становятся сильнее в обороне, но исчезает тот риск в атаке, который так нужен нам. Я не являюсь любителем такой игры. Полагаю, если и нужно вносить такие изменения, то этого не может быть по щелчку пальцев. Чтобы команда привыкла к изменению, нужно много времени. Футбол преимущественно строится на тенденциях. Можно посмотреть на «Челси» или коллективы других чемпионатов – все меняется. Мы же, считаю, должны держать и соблюдать свои игровые принципы. Если в этом году будет мода на рубашки в полоску, все станут их носить. Точно так же и здесь. Я не критикую, это просто тенденция.

Матч «Шахтер» – «Черноморец» состоится 9 апреля в 17.00.