ФОНСЕКА: Представьте, если бы фото полтавского газона увидели в Европе

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека рассказал о событиях в Полтаве, предстоящем матче с «Черноморцем» и схеме с тремя защитниками.
– Как вы считаете, «Черноморец» поменялся после предыдущей игры с «Шахтером»?
– Прекрасно понимаю, что это очень сильный клуб, который может создать нам некоторые сложности, когда владеет мячом. Как вы видели, «Черноморец» встречу с «Динамо» и прошлый матч с нами провел с тремя центральными защитниками. Может быть, в этом разница в тактической схеме. Но мы уважаем соперника и знаем, что это одна из лучших команд чемпионата Украины.
– В весенней части сезона «горняки» пропускают первыми, после чего отыгрываются. Намерены поменять тенденцию?
– Для нас всегда важно одержать победу. С каждым туром матчи становятся все сложнее, а соперники – сильнее. Тем не менее я не против выигрывать так, как мы это делали до сегодняшнего дня. Главное – победа.
– На протяжении семи матчей дончане ни разу не забили больше двух мячей. «Шахтер» всегда считался и остается атакующей командой, но длинные серии без крупного счета могут немного настораживать болельщиков и специалистов. Вас беспокоит падение результативности?
– Не стоит забывать, что практически все, кто играет против «Шахтера», полностью закрываются в обороне, действуют в тридцати метрах от своих ворот. Конечно, это усложняет нашу задачу, и момент завершения атак становится для нас труднее. Скажу честно: если кто-то сейчас переживает и думает не так, то я совершенно не переживаю по этому поводу, ведь мы продолжаем побеждать, а это для нас главное.
– Насколько вернувшийся в общую группу Дентиньо готов играть?
– Он вернулся, но еще не готов принять участие в матче. Дентиньо на финальной стадии своего восстановления.
– Как прокомментируете жеребьевку Кубка Украины и то, что произошло в Полтаве? Вы прилетали туда дважды – и оба раза поединок не состоялся…
– Матч, которого не существовало. Конечно, для нас лучше было бы играть – мы этого хотели, но на том поле, которое позволяло показывать элементарный футбол. А с тем полем это было практически нереально. Во-первых, возрастает риск травм. Также это очень плохо для картинки и имиджа клубов: представьте, как кто-то за границей смотрит этот матч. Что они подумают о нашем чемпионате или Кубке, когда команды играют на таком поле? Думаю, это совершенно неправильно.
– Для вас как иностранного тренера это парадокс? В Португалии такое невозможно даже представить.
– Могу сказать вам честно: фотографии газона вышли в одном португальском журнале, и комментарии были не лучшими. Я понимаю, что здесь очень холодные зимы, тяжело поддерживать поле в надлежащих кондициях. И тем не менее еще на прошлой неделе мы провели матч на отличном газоне, где было много травы, и она была зеленой. То есть это возможно. Зима ни в коем случае не может использоваться как отговорка.
– Андрей Шевченко хочет инициировать встречу с тренерами команд Премьер-лиги, чтобы обсудить формат следующего чемпионата. Примете ли вы в ней участие? Есть ли у вас пожелания и замечания по этому поводу?
– Да, безусловно, буду участвовать. Если меня пригласят, конечно же, я приду. Это очень важная инициатива. Хорошо, если все тренеры соберутся и обсудят не только глобальный вопрос о формате, но также предложат некоторые изменения в маленьких деталях, которые помогут украинскому футболу стать лучше.
– В нашем футболе возникла тенденция игры с тремя центральными защитниками. Будет ли «Шахтер» тоже экспериментировать? Что скажете о матчах против команд, которые используют такую тактику?
– Просто я любитель более атакующего футбола. Если мы посмотрим на клубы, которые действуют с тремя центральными защитниками в Украине или Европе, то увидим, что они становятся сильнее в обороне, но исчезает тот риск в атаке, который так нужен нам. Я не являюсь любителем такой игры. Полагаю, если и нужно вносить такие изменения, то этого не может быть по щелчку пальцев. Чтобы команда привыкла к изменению, нужно много времени. Футбол преимущественно строится на тенденциях. Можно посмотреть на «Челси» или коллективы других чемпионатов – все меняется. Мы же, считаю, должны держать и соблюдать свои игровые принципы. Если в этом году будет мода на рубашки в полоску, все станут их носить. Точно так же и здесь. Я не критикую, это просто тенденция.
Матч «Шахтер» – «Черноморец» состоится 9 апреля в 17.00.
Источник — ФК Шахтер
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так а кто отменил матч? Павелко, Франков, может Зозуля, может исполком собирался ? Как утверждает Полтава, на протоколе об отмене матча нету ни печатей ни подписей, и принимался он без учаистия главного арбитра Монзуль - что является грубым нарушением
Rustam OldBoy, 07.04.2017 13:23 jekavayp, 07.04.2017 13:21 h3adWay, 07.04.2017 13:19 Rustam OldBoy, 07.04.2017 13:16 h3adWay, 07.04.2017 13:12 1.) стадион там был намного лучше, чем в полтаве. не смотря на время года. 2.) как бы, что маур, что игроки ныли про поленоешь как баба тут ты, в каждой теме. у тебя хоть там яйца есть? а ти бачив газон у Полтаві що розказуєш? Чи ти розказуєш по тим фальшивкам, які ФК ШД поширив у кращих традиціях донецьких аферистів? а по каким надо рассказывать? по тем где полтовчане фотошопом крутили? аж кровь с глаз пошла, от стараний оправдаться найди через гугл, группу ФК Полтава ВКОнтакте, и глянь там фото датированные днем матча, на которых видно выступление Соболева, стоят дети, игроки - это уже точно не фотошоп. А потом честно себе признайся что это поле хуже чем в Одессе, или Черкассах та його навіть туди привези і мордою в той газон натовчи, то він буде спльовувати і розказувати що вивсьоврьоті, ето фотошоп, я вєрю только палкіну. та многие болельщики Шахтера, к сожалению, видят только то что им выгодно
Да пойми ты ,проблема того поля не только в отсутствии травы ! Там где она есть - она выросла кустами ,кочками ,не знаю как тебе объяснить ,горбами какими то ,и между этими горбами засыпали то ли песком с землей ,то ли еще чем то ,не знаю ! Когда нога попадает на такую вот кочку - легко порвать связки ! Если они и сделали что то после матча с Илличами - то по ходу вышло только хуже ! Мяч не катится ровно ,он скачет от кочки к кочке ! Лучше б той травы вообще там не было ,а была ровная грунтовая поляна как в Одессе ! Хотя и там и там играть трудно ,но в Полтаве еще и опасно для ног ! Да и с безопасностью там туго ! Даже 2-3 тыс народу и там будет завал ! А Фонсека прав ! Шахтеру эта игра была нужна как хорошая тренировка ,и игровое время для таких как Вася Кобин !
я не думаю что в полтаве идиоты, сыпать песок , это же пи*дец... я еще раз говорю, те фото что я видел с выступления Соболева, показывают, пожухлую траву, и новую молодую, и да, чуть грунта у кромки - но это не катастрофа. И опять как ФФУ могло отменить матча. не побывав на стаде за день до игры ? и выписать протокол уже по решенному факту ?
jekavayp, 07.04.2017 13:28 Rustam OldBoy, 07.04.2017 13:23 jekavayp, 07.04.2017 13:21 h3adWay, 07.04.2017 13:19 Rustam OldBoy, 07.04.2017 13:16 h3adWay, 07.04.2017 13:12 1.) стадион там был намного лучше, чем в полтаве. не смотря на время года. 2.) как бы, что маур, что игроки ныли про поленоешь как баба тут ты, в каждой теме. у тебя хоть там яйца есть? а ти бачив газон у Полтаві що розказуєш? Чи ти розказуєш по тим фальшивкам, які ФК ШД поширив у кращих традиціях донецьких аферистів? а по каким надо рассказывать? по тем где полтовчане фотошопом крутили? аж кровь с глаз пошла, от стараний оправдаться найди через гугл, группу ФК Полтава ВКОнтакте, и глянь там фото датированные днем матча, на которых видно выступление Соболева, стоят дети, игроки - это уже точно не фотошоп. А потом честно себе признайся что это поле хуже чем в Одессе, или Черкассах та його навіть туди привези і мордою в той газон натовчи, то він буде спльовувати і розказувати що вивсьоврьоті, ето фотошоп, я вєрю только палкіну. та многие болельщики Шахтера, к сожалению, видят только то что им выгодно Да пойми ты ,проблема того поля не только в отсутствии травы ! Там где она есть - она выросла кустами ,кочками ,не знаю как тебе объяснить ,горбами какими то ,и между этими горбами засыпали то ли песком с землей ,то ли еще чем то ,не знаю ! Когда нога попадает на такую вот кочку - легко порвать связки ! Если они и сделали что то после матча с Илличами - то по ходу вышло только хуже ! Мяч не катится ровно ,он скачет от кочки к кочке ! Лучше б той травы вообще там не было ,а была ровная грунтовая поляна как в Одессе ! Хотя и там и там играть трудно ,но в Полтаве еще и опасно для ног ! Да и с безопасностью там туго ! Даже 2-3 тыс народу и там будет завал ! А Фонсека прав ! Шахтеру эта игра была нужна как хорошая тренировка ,и игровое время для таких как Вася Кобин !
я не думаю что в полтаве идиоты, сыпать песок , это же пи*дец... я еще раз говорю, те фото что я видел с выступления Соболева, показывают, пожухлую траву, и новую молодую, и да, чуть грунта у кромки - но это не катастрофа. И опять как ФФУ могло отменить матча. не побывав на стаде за день до игры ? и выписать протокол уже по решенному факту ?
и окей, если там кочки почему ФФУ не сделало все чи чином, а устроило из Киева какое то судилище, как с Бродским " Не читал но осуждаю" Так и тут " Поля не видел но на нем играть нельзя " Монзуль я так понял даже на игру не доехала, а Директор матча, делагат - тыкаои какую то филькину грамоту без печатей, по словам Полтавы
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