Богдан ВИННИЦКИЙ: «Поле Полтавы находится в низине и сильно намокает»

Директор ФК «Полтава» Богдан Винницкий в эфире программы «Великий футбол» отметил причины проблем с футбольным полем команды.
- Трава везде одинаковая, это просто специфика географического расположения поля. Территориально мы находимся в низине. У нас грунтовая вода, подземные реки. К сожалению, поле сильно намокает.
Источник — ТК Футбол
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