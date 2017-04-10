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Федерація Футболу України

Богдан ВИННИЦКИЙ: «Поле Полтавы находится в низине и сильно намокает»

Директор полтавского клуба рассказал о причинах проблем с газоном стадиона команды

  • 10.04.2017 08:09
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ФК Полтава. Богдан Винницкий
© ФК Полтава. Богдан Винницкий

Директор ФК «Полтава» Богдан Винницкий в эфире программы «Великий футбол» отметил причины проблем с футбольным полем команды.

- Трава везде одинаковая, это просто специфика географического расположения поля. Территориально мы находимся в низине. У нас грунтовая вода, подземные реки. К сожалению, поле сильно намокает.

Источник — ТК Футбол

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