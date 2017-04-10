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Федерація Футболу України

Александр ДЕНИСОВ: «Скандал с Полтавой должен стать катализатором»

Известный ведущий считает, что на проблему готовности полей стоит обратить внимание

  • 10.04.2017 09:30
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  • 1 комментария
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footballua.tv. Александр Денисов
© footballua.tv. Александр Денисов

Ведущий программы «Великий футбол» Александр Денисов акцентировал внимание на проблеме плохих полей в Украине.

- Весь этот скандал (неготовность стадиона ФК «Полтава» к принятию кубкового матча) должен стать катализатором того, чтобы на эту проблему действительно обратили внимание. Мы помним, что история украинского футбола богата случаями, когда матчи переносились и отменялись. Стоит сказать про поединки «Борисфен» – «Ворскла» (2005), «Львов» – «Металлист» (2009), «Ильичевец» – «Металлист» (2009), «Заря» – «Волынь» (2011), «Таврия» – «Металлург» Д (2012), «Олимпик» – «Карпаты» (2016). В нынешней ситуации неготовность списали на форс-мажор, а матчи разрешили переиграть весной. Как результат, «Черноморцу», в связи со случившимся, не разрешили играть на своем стадионе. Правда, от этого одесситы особого дискомфорта не испытывают, и постараются как можно быстрее привести свою арену в порядок.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    ukrop59
    ukrop59, 10.04.2017 10:20
    0
    Товарищ( до господина донецкие не дотягивают) Денисов. Если бы на таком поле Динамо или Днепр играло с какой- нибудь командой второй лиги из Краматорска, Славянска или др даунбассовского города, ваша передача горой бы стояла за проведение матча . Увы у нынешних ФФУ,УПЛ остались теже принципы проведения ЧУ: команды делятся на ахметовский Шахтер и другие. Шахтеру можно все, другие не в счет
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