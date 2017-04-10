Александр ДЕНИСОВ: «Скандал с Полтавой должен стать катализатором»

Ведущий программы «Великий футбол» Александр Денисов акцентировал внимание на проблеме плохих полей в Украине.

- Весь этот скандал (неготовность стадиона ФК «Полтава» к принятию кубкового матча) должен стать катализатором того, чтобы на эту проблему действительно обратили внимание. Мы помним, что история украинского футбола богата случаями, когда матчи переносились и отменялись. Стоит сказать про поединки «Борисфен» – «Ворскла» (2005), «Львов» – «Металлист» (2009), «Ильичевец» – «Металлист» (2009), «Заря» – «Волынь» (2011), «Таврия» – «Металлург» Д (2012), «Олимпик» – «Карпаты» (2016). В нынешней ситуации неготовность списали на форс-мажор, а матчи разрешили переиграть весной. Как результат, «Черноморцу», в связи со случившимся, не разрешили играть на своем стадионе. Правда, от этого одесситы особого дискомфорта не испытывают, и постараются как можно быстрее привести свою арену в порядок.