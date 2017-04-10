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Федерація Футболу України

Руслан ЗАБРАНСКИЙ: «В Николаеве газон хуже полтавского»

Наставник МФК «Николаев» - о состоянии газона на собственном стадионе

  • 10.04.2017 12:45
  • 219 просмотров
  • 1 комментария
Метки
МФК Николаев. Руслан Забранский
© МФК Николаев. Руслан Забранский
Главный тренер МФК «Николаев» Руслан Забранский уверен, что на поле стадиона «Локомотив» в Полтаве вполне можно было играть не только в воскресенье, но и в прошлую среду.
 
— Я бы спокойно разрешил там играть. Ну и что, что трава не зеленая? Зато сама поляна ровная, мяч катится, отскакивает. Какие проблемы? Для сравнения, наш газон в Николаеве пребывает в худшем состоянии, хотя со стороны имеет идеальный вид. Но неровности есть. Просто на наше поле приходится огромная нагрузка. Мы на нем играем и тренируемся. Кроме того, там еще «Судостроитель» играет, — сказал Забранский.
 

Источник — Експрес

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Комментарии
    olexyn
      olexyn, 10.04.2017 13:27
    0
    попри гірше поле - гра в Миколаєві відбудеться "за будь-якої погоди". Бо джуніор - терпіла.
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