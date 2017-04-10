Руслан ЗАБРАНСКИЙ: «В Николаеве газон хуже полтавского»

Главный тренер МФК «Николаев» Руслан Забранский уверен, что на поле стадиона «Локомотив» в Полтаве вполне можно было играть не только в воскресенье, но и в прошлую среду.

— Я бы спокойно разрешил там играть. Ну и что, что трава не зеленая? Зато сама поляна ровная, мяч катится, отскакивает. Какие проблемы? Для сравнения, наш газон в Николаеве пребывает в худшем состоянии, хотя со стороны имеет идеальный вид. Но неровности есть. Просто на наше поле приходится огромная нагрузка. Мы на нем играем и тренируемся. Кроме того, там еще «Судостроитель» играет, — сказал Забранский.