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Федерація Футболу України

Виктор ВАЦКО: «Стыдно играть на таких полях в XXI веке»

Известный комментатор поделился мнением о ситуации с газонами украинских клубов

  • 11.04.2017 07:42
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footballua.tv. Виктор Вацко
© footballua.tv. Виктор Вацко

Эксперт программы «Великий футбол» Виктор Вацко выразил мнение по поводу ситуации с плохими полями в Украине и соответствующих наказаний клубов.

- Когда «Черноморец» играл с «Карпатами», «Олимпиком», «Сталью», я говорил: стыдно в двадцать первом веке играть на таких полях в турнире под названием Премьер-лига. В чемпионате киевской области играют на лучших полях!

Вспоминая все ситуации с неподготовленными полями в украинском футболе, я не понимаю, почему в практически идентичных ситуациях всегда принимались различные решения? То можно играть, то нельзя, то штраф, то перенос игры... В регламенте написано: если хозяин не подготовил поле - вынимайте, распишитесь - техническое поражение.

Что касается матча «Полтава» - «Шахтер», то, если КДК ФФУ не примет решение в пользу порядка - а я говорил еще зимой, что это техническое поражение хозяевам, как в ситуации с матчем «Олимпик» - «Карпаты», так и с кубковым играми - мы будем иметь новые прецеденты. Есть некий уровень под названием «Премьер-лига», «Кубок Украины». И футбол - это продукт.

Источник — ТК Футбол

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