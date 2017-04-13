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Федерація Футболу України

ОФИЦИАЛЬНО: Полтаве засчитано техническое поражение в матче с Шахтером

Контрольно-дисциплинарной комитет ФФУ вывел «Шахтер» в полуфинал Кубка Украины

  • 13.04.2017 13:29
  • 1062 просмотров
  • 6 комментария
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Sport.ua
© Sport.ua

На состоявшемся в четверг заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола Украины (КДК ФФУ) рассматривался вопрос об отмененном четвертьфинальном матче Кубка Украины «Полтава» — «Шахтер».

По имеющейся информации, члены КДК, изучив все документы, приняли решение засчитать хозяевам техническое поражение — 0:3.

Таким образом, 26 апреля в полуфиналах встретятся «Шахтер» — «Днепр» и «Николаев» — «Динамо».

Будет ли ФК «Полтава» подавать апелляцию на решение КДК, пока неизвестно.

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    Оксана Малюк
      Оксана Малюк, 13.04.2017 13:52
    +2
    Справедливо
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    Elblanko
      Elblanko, 13.04.2017 13:53
    +3
    Оксана Малюк, 13.04.2017 13:52
    Справедливо
    Ти в цій країні бачив не справедливі рішення??? У нас все завжди чесно.
    Ссылка
    lviv-999
      lviv-999, 13.04.2017 13:58
    0
    А Карпати з Олімпіком перегравали !!!!!! де тут справедливість !!!!
    Ссылка
    morgot29
    morgot29, 13.04.2017 14:08
    +2
    lviv-999, 13.04.2017 13:58
    А Карпати з Олімпіком перегравали !!!!!! де тут справедливість !!!!
    Справедливість у тому що Полтаві дали один шанс-вони їм не скористалися. Їхні проблеми. Якщо знаєте що у вас не газон, а сільський майданчик їдьте і грайте в гостях або оберіть інший стадіон у вашому місті.Поля зі штучним покриттям біля шкіл краще пристосовані до футболу ніж те що було!
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    bsdmk
    online
      bsdmk, 13.04.2017 14:20
    -1
    Копанка ничего кроме блевоты не может вызвать!
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    Олександр Коноваленко
    online
      Олександр Коноваленко, 13.04.2017 14:28
    0
    Браво, Федерация!))
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