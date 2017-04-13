ОФИЦИАЛЬНО: Полтаве засчитано техническое поражение в матче с Шахтером

На состоявшемся в четверг заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола Украины (КДК ФФУ) рассматривался вопрос об отмененном четвертьфинальном матче Кубка Украины «Полтава» — «Шахтер».
По имеющейся информации, члены КДК, изучив все документы, приняли решение засчитать хозяевам техническое поражение — 0:3.
Таким образом, 26 апреля в полуфиналах встретятся «Шахтер» — «Днепр» и «Николаев» — «Динамо».
Будет ли ФК «Полтава» подавать апелляцию на решение КДК, пока неизвестно.
Источник — zbirna.com
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