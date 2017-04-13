СОБОЛЕВ: «Подадим протест в апелляционный комитет, потом – в Лозанну»

Президент ФК «Полтава» Леонид Соболев прокомментировал решение КДК ФФУ засчитать «горожанам» техническое поражение в четвертьфинальном поединке КУ с «Шахтером».

«После того как получим на руки результирующую и мотивационную часть решения КДК ФФУ, изучим их и подадим протест в апелляционный комитет. Если и там получим неприемлемый вердикт, то, как и обещали ранее, обратимся в международный спортивный арбитражный суд Лозанны», – сказал Соболев.

Напомним, матч 1/4 финала Кубка Украины между «Полтавой» и «Шахтером» не состоялся из-за неудовлетворительного состояния газона стадиона «Локомотив».