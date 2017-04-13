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Федерація Футболу України

СОБОЛЕВ: «Подадим протест в апелляционный комитет, потом – в Лозанну»

Президент «Полтавы» – о решении засчитать «горожанам» техническое поражение в матче против «Шахтера»

  • 13.04.2017 15:50
  • 1146 просмотров
  • 14 комментария
Метки
ФК Полтава. Леонид Соболев
© ФК Полтава. Леонид Соболев

Президент ФК «Полтава» Леонид Соболев прокомментировал решение КДК ФФУ засчитать «горожанам» техническое поражение в четвертьфинальном поединке КУ с «Шахтером».

«После того как получим на руки результирующую и мотивационную часть решения КДК ФФУ, изучим их и подадим протест в апелляционный комитет. Если и там получим неприемлемый вердикт, то, как и обещали ранее, обратимся в международный спортивный арбитражный суд Лозанны», – сказал Соболев.

Напомним, матч 1/4 финала Кубка Украины между «Полтавой» и «Шахтером» не состоялся из-за неудовлетворительного состояния газона стадиона «Локомотив».

Источник — Footboom

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Комментарии
    nordik1980
      nordik1980, 13.04.2017 15:52
    -7
    до псхіатра сходи,долбойоб
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    AlexDSan
      AlexDSan, 13.04.2017 15:58
    +2
    Все правильно! Удачі.
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    King King
    King King, 13.04.2017 15:59
    +1
    nordik1980, 13.04.2017 15:52
    до псхіатра сходи,долбойоб
    тебе помогло?
    поделись опытом!))))
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    WADO-1976
      WADO-1976, 13.04.2017 16:12
    -7
    Снимайся с розыгрыша ! Седьмой раз- самое оно ! По другому - тебя не поймут !
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    ser110011
      ser110011, 13.04.2017 16:22
    0
    Напевно ахметка мусить дати мало-мало бабла соболю би мовчав.
    Інакше смороду буде на весь світ.
    Або ахметка готує ґрунт аби піти по шляху металіста та дніпра. Уже дав бабла соболю аби той кричав на всі світи. А потім скаже що його ніхто не любить і не поважає і що його задовбав той шахтьор.
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    Am-Shegar
      Am-Shegar, 13.04.2017 16:35
    -5
    Ну и к чему всё это? Чего он хочет добиться? Наверное лишние деньги есть на суды.
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    AlexDSan
      AlexDSan, 13.04.2017 16:37
    0
    Am-Shegar, 13.04.2017 16:35
    Ну и к чему всё это? Чего он хочет добиться? Наверное лишние деньги есть на суды.
    Того, аби змагання відбувалися за регламентом. Всього навсього.
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    WADO-1976
      WADO-1976, 13.04.2017 16:42
    -6
    Этот тип на всех фото в одной и той же дубленке (шубе) ! Все время грозит Лозанной ! Шуба то не плохая ! Никак намекает на что то !
    Ссылка
    zac76
      zac76, 13.04.2017 16:47
    -6
    ser110011, 13.04.2017 16:22
    Напевно ахметка мусить дати мало-мало бабла соболю би мовчав.
    Інакше смороду буде на весь світ.
    Або ахметка готує ґрунт аби піти по шляху металіста та дніпра. Уже дав бабла соболю аби той кричав на всі світи. А потім скаже що його ніхто не любить і не поважає і що його задовбав той шахтьор.
    Паранойя?
    Получается все, чтоб не случилось, вписывается в схему: ахметка заплатил, и ... А все потому, что он решил, что...( на месте многоточий можем вставить все, что нам в башку взбредет)
    дааа...
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    zac76
      zac76, 13.04.2017 16:52
    -5
    WADO-1976, 13.04.2017 16:42
    Этот тип на всех фото в одной и той же дубленке (шубе) ! Все время грозит Лозанной ! Шуба то не плохая ! Никак намекает на что то !
    Ну, какая фоточка есть такую и ставят. Он же не присылает новых. Мож спорт юа тогда в другой шубе его поставило.

    ну а так - зачем опять намекать на события 20-ти летней давности
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    gljdah
    online
      gljdah, 13.04.2017 16:54
    -3
    Тягаться с шахтарем, что противветра писать, обмочишься и ничего не докажешь!
    Ссылка
    уух
      уух, 13.04.2017 16:56
    0
    во Франкивский районный суд Львов еще подай. как Карпаты
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    уух
      уух, 13.04.2017 17:08
    +2
    WADO-1976, 13.04.2017 16:42 -2
    Этот тип на всех фото в одной и той же дубленке (шубе) ! Все время грозит Лозанной ! Шуба то не плохая ! Никак намекает на что то !
    ---------------------------------------------------------

    более того, там еще корреспондент и оператор в шубах. просто в кадр не попали....
    а если серьезно:
    на типе - куртка с искусственным верхом...похоже самый первый камент - это к тебе, раз до сих пор шубы везде мерещатся
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    jekavayp
    online
      jekavayp, 13.04.2017 17:18
    0
    все верно, поле конечно огород. Но Шахта ничем не лучше остальных команд, чтобы именно с нее начинать делать прецедент качества газона
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