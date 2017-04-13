СОБОЛЕВ: «Подадим протест в апелляционный комитет, потом – в Лозанну»

Президент ФК «Полтава» Леонид Соболев прокомментировал решение КДК ФФУ засчитать «горожанам» техническое поражение в четвертьфинальном поединке КУ с «Шахтером».
«После того как получим на руки результирующую и мотивационную часть решения КДК ФФУ, изучим их и подадим протест в апелляционный комитет. Если и там получим неприемлемый вердикт, то, как и обещали ранее, обратимся в международный спортивный арбитражный суд Лозанны», – сказал Соболев.
Напомним, матч 1/4 финала Кубка Украины между «Полтавой» и «Шахтером» не состоялся из-за неудовлетворительного состояния газона стадиона «Локомотив».
Источник — Footboom
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поделись опытом!))))
Інакше смороду буде на весь світ.
Або ахметка готує ґрунт аби піти по шляху металіста та дніпра. Уже дав бабла соболю аби той кричав на всі світи. А потім скаже що його ніхто не любить і не поважає і що його задовбав той шахтьор.
Інакше смороду буде на весь світ.
Або ахметка готує ґрунт аби піти по шляху металіста та дніпра. Уже дав бабла соболю аби той кричав на всі світи. А потім скаже що його ніхто не любить і не поважає і що його задовбав той шахтьор.
Получается все, чтоб не случилось, вписывается в схему: ахметка заплатил, и ... А все потому, что он решил, что...( на месте многоточий можем вставить все, что нам в башку взбредет)
дааа...
ну а так - зачем опять намекать на события 20-ти летней давности
Этот тип на всех фото в одной и той же дубленке (шубе) ! Все время грозит Лозанной ! Шуба то не плохая ! Никак намекает на что то !
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более того, там еще корреспондент и оператор в шубах. просто в кадр не попали....
а если серьезно:
на типе - куртка с искусственным верхом...похоже самый первый камент - это к тебе, раз до сих пор шубы везде мерещатся
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