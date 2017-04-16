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Федерація Футболу України

СОБОЛЕВ: «На заседании КДК ФФУ говорили не о газоне, а о безопасности»

Президент «Полтавы» – о решении засчитать «горожанам» техническое поражение в матче против «Шахтера»

  • 16.04.2017 19:41
  • 565 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Полтава. Леонид Соболев
© ФК Полтава. Леонид Соболев

Президент футбольного клуба «Полтава» Леонид Соболев прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета ФФУ засчитать команде техническое поражение в матче 1/4 финала Кубка Украины с «Шахтером».

«КДК ФФУ вместе с Премьер лигой уже мечутся и не знают с какой стороны подойти к принятию решения о запрете проводить матч на стадионе «Локомотив». Сперва на всю страну идут заявления чиновников ПЛ и ФФУ о неготовности нашего газона, а на самом заседании акцент делают на безопасность и полностью отметают вопрос о легитимности принятия решения совместным заседанием Комитета по безопасности и дирекции ПЛ. И еще более смешно выглядит текст решения, в котором опять виновен газон! Цирк продолжается, уже и новые клоуны подъехали», - резюмировал Леонид Соболев.

Источник — ФК Полтава

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Комментарии
    olexyn
      olexyn, 16.04.2017 19:44
    -1
    клоуни не нові під'їхали, а ті ж самі старі: кроти і кротоферма на чолі рижою мраззю.
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    alex-81
    alex-81, 16.04.2017 20:03
    +1
    Забыли ? "Матч состоится в любую погоду!!!" Таких чудаков на букву М как риже-черные надо надо наказывать .Если ты профессионал то выходи и играй хоть на снегу хоть в в грязи.
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    SandroKing
      SandroKing, 16.04.2017 20:08
    0
    alex-81, 16.04.2017 20:03
    Забыли ? "Матч состоится в любую погоду!!!" Таких чудаков на букву М как риже-черные надо надо наказывать .Если ты профессионал то выходи и играй хоть на снегу хоть в в грязи.
    Так и на льду играли и на грязи. И международные игры. А тут трава не того цвета. Единственного не пойму. Зачем устраивать было это все, чтобы теперь не знать как разрулить?
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