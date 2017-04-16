СОБОЛЕВ: «На заседании КДК ФФУ говорили не о газоне, а о безопасности»

Президент футбольного клуба «Полтава» Леонид Соболев прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета ФФУ засчитать команде техническое поражение в матче 1/4 финала Кубка Украины с «Шахтером».

«КДК ФФУ вместе с Премьер лигой уже мечутся и не знают с какой стороны подойти к принятию решения о запрете проводить матч на стадионе «Локомотив». Сперва на всю страну идут заявления чиновников ПЛ и ФФУ о неготовности нашего газона, а на самом заседании акцент делают на безопасность и полностью отметают вопрос о легитимности принятия решения совместным заседанием Комитета по безопасности и дирекции ПЛ. И еще более смешно выглядит текст решения, в котором опять виновен газон! Цирк продолжается, уже и новые клоуны подъехали», - резюмировал Леонид Соболев.