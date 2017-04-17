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Федерація Футболу України

Богдан ВИННИЦКИЙ: «Аргументы Полтавы остались без внимания КДК ФФУ»

Директор «Полтавы» прокомментировал решение КДК ФФУ присудить команде поражение в Кубке Украины

  • 17.04.2017 10:45
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ФК Полтава. Богдан Винницкий
© ФК Полтава. Богдан Винницкий
Футбольный клуб «Полтава» получил решение Контрольно-дисциплинарного комитета ФФУ по результатам рассмотрения дела «Про отмену матча 1/4 финала Кубка Украины 5.04.2017г. ФК «Полтава» Полтава – «Шахтер» Донецк». С текстом данного документа вы можете ознакомится ниже.




 
В свою очередь отметим, что 13 апреля 2017 года в Доме футбола состоялось заседание КДК ФФУ по данному вопросу на котором интересы ФК «Полтава» представляли директор клуба, Богдан Винницкий, и юрист, Юлия Морозова. 
 
Директор ФК «Полтава» Богдан Винницкий: «Хочу отметить что резолютивная часть решения существенно отличается от оглашенной нам по итогам заседания. Более того, без внимания членов КДК остались наши аргументы и доводы относительно состояния газона стадиона «Локомотив» и требования отменить Протокол совместного заседания Комитета ФФУ по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований и Дирекции УПЛ, как такой, который принят вне рамок полномочий, предоставленных указанным органам уставными и регламентными документами ФФУ и УПЛ. В заседании членами КДК был в стороне оставлен вопрос правомерности указанного Протокола (и это, несмотря на то, что именно Протокол был основанием для директора матча в принятии решения о его отмене!), вопрос же состояния газона поля для КДК был не ключевым! ФК «Полтава» ставилось в вину отсутствие гарантий безопасности проведения матча!
 
По итогу заседания КДК нам было озвучено решение о том, что матч признан таким, который отменен по решению директора матча и ФК «Полтава» засчитано техническое поражение! Когда мы получили решение КДК, моему удивлению не было предела! Я даже не знаю, как реагировать на данную подмену и манипуляцию как правовыми документами, так и общественным мнением. Ведь, секретарь КДК Игорь Грищенко после окончания заседания в интервью телеканалу «Футбол» четко говорит о двух причинах и вине ФК «Полтава» в срыве матча ¼ финала Кубка. Это неготовность поля и необеспечение соответствующей безопасности. Но реальность такова, на заседании причина – безопасность, в решении КДК – неготовность газона поля стадиона «Локомотив». Правовую оценку данному факту будет давать уже Апелляционный Комитет ФФУ, в который наши юристы начинают готовить документы».
 

Источник — ФК Полтава

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