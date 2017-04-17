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Федерація Футболу України

Эксперт-графолог: «В ФФУ подделали подпись Прокоповича»

Очередные подробности скандального матча Кубка Украины «Полтава» - «Шахтер»

  • 17.04.2017 12:04
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ffu.org.ua
© ffu.org.ua

Состоялся отчетно-выборный конгресс ФФУ. Новые выборы в официальный футбольный органа страны должны состояться до 1 июля. А тем временем получило продолжение дело несыгранного матча четвертьфинальной стадии 1/4 финала между «Полтавой» и «Шахтером». Больше недели футбольные органы нам рассказывали, что матч не состоялся из-за плохого поля в Полтаве. А когда пришло время озвучить официальное решение - плохого поля там не фигурировало. Журналисты «Профутбола» разбирались в официозных страстях.


 

Источник — ТСН

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