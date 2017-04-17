Состоялся отчетно-выборный конгресс ФФУ. Новые выборы в официальный футбольный органа страны должны состояться до 1 июля. А тем временем получило продолжение дело несыгранного матча четвертьфинальной стадии 1/4 финала между «Полтавой» и «Шахтером». Больше недели футбольные органы нам рассказывали, что матч не состоялся из-за плохого поля в Полтаве. А когда пришло время озвучить официальное решение - плохого поля там не фигурировало. Журналисты «Профутбола» разбирались в официозных страстях.





