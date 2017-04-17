Павелко перевірив готовність стадіону Металіст до фіналу Кубку України

17 квітня президент ФФУ відвідав Харків, де проінспектував футбольну арену «Металіст», на якій через місяць відбудеться фінальний матч Кубку України.



Також, в ході свого візиту до першої столиці України, Андрій Павелко зустрівся з головою Харківської обласної державної адміністрації Юлією Світличною. Разом вони провели на полі «Металіста» церемонію вручення футбольних м’ячів учням місцевих загально-освітніх шкіл.



Пізніше керівник ФФУ взяв участь в робочій нараді з футбольним активом області та передав керівнику ХОФФ Євгену Краснікову новий автомобіль для потреб організації.



Нагадаємо, що в суботу, 15 квітня в Харкові відбулося позачергове засідання виконкому ХОФФ. Учасники зустрічі підтримали рішення XIX конгресу ФФУ, який відбувся 14 квітня, та обрали трьох делегатів (голову КОФФ Євгенія Краснікова, Вадима Тополянського та Катерину Монзуль) для участі в конгресі ФФУ, що відбудеться 16 червня. Також виконком організації одноголосно підтримав кандидатуру Андрія Павелка на майбутніх виборах президента ФФУ.