Артем ФРАНКОВ: «Шахтер допустил ошибку, от которой плохо всем»

Главный редактор журнала «Футбол» и член исполкома ФФУ Артем Франков еще раз вернулся к набившему оскомину не состоявшемуся матчу 1/4 финала Кубка Украины между «Полтавой» и «Шахтером».
«Не хотелось бы до бесконечности возвращаться к злосчастному кубковому поединку, но куда ж деваться, если ты его в дверь, а он в окно. Еще и сам по себе, без особых усилий участников!
На уровне здравого смысла полагаю, что устраивать такой кипиш и шухер вокруг четвертьфинала было совершенно излишне. Уверен, что если бы за пару недель до того как гендиректор «Шахтера» Сергей Анатольевич Палкин вместо одного из интервью попросил секретаря набрать телефонный номер президента «Полтавы» Леонида Давыдовича Соболева и по-дружески предложил бы сыграть на «Ворскле» — на хорошем поле, вечером, под искусственное освещение и парадную телекартинку, с сохранением билетных квот и разумным распределением расходов и т.д. — соперник пошел бы навстречу. Тем более отношения «Полтавы» и «Шахтера» были совершенно дружескими — академия «горняков», в частности, располагалась на базе нынешнего оппонента.
Однако в силу каких-то причин дончане избрали иной, высокомерный вариант, демонстративно уйдя от участия в процессе и ограничившись публичными высказываниями на тему «там играть нельзя». Жаль. Я лично считаю это тем, что хуже любого преступления — ошибкой. От которой плохо всем.
Продолжение, понятно, следует. В данный момент ФК «Полтава» готовит апелляцию. У клуба есть возможность потребовать отмены вердикта КДК на время рассмотрения апелляции и поставить всех в коленно-локтевую позицию на предмет проведения одного из полуфиналов Кубка. Будет ли он пользоваться этим правом или же просто потребует рассмотреть апелляцию — Бог весть. Кроме того, решение АК ФФУ не окончательно — есть еще Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Дорогой, но полезный — как коньяк. Полезный, но дорогой. Потому что полезный, поэтому дорогой... ©
Готова ли «Полтава» до конца отстаивать свою позицию? Это ее дело и неотъемлемое право. Каковы будут последствия для нашего футбола? Ой», — написал Франков в редакционке свежего номера журнала «Футбол».
Источник — MatchDay
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Верно все пишите. Однако...
Суть дела не в том, что мог Соболев что-то или не мог. Да, поле действительно было ужасное, но не ужаснее, чем, например, в Одессе.
Дело в том, что наши футбольные функционеры повелись на высер руководства Шахтера в лице Палкина. А что, Шахтер официально обращался с жалобой? Нет! Получается, что де-юре все команды равны, но де-факто у некоторых есть привилегии.
Но это пол-беды. "Полтаву" тупо подвели под техническое поражение. Ведь везде муссировалась тема плохого газона. Но в итоге, когда официально это сделать не удалось, всплыло наказание за "недостаточные меры безопасности"(!) Бред сивой кобылы! Меры безопасности - дело решаемое за час, полтора. В таких случаях город выделяет дополнительные силы УВД и на этом все. В общем все высосано из пальца.
В Лозанне (если дойдет до неё) этого уж никак не поймут.
Дальше больше: уже проведена графологическая экспертиза протокола, где выявлена подделка подписи одного их членов комиссии. А это, батенька, уже уголовное преступление. И при обращении в международные инстанции скандала не миновать.
По сути у "Полтавы" на руках достаточно материала, что бы натереть зад футбольным чиновникам.
Но самое обидное (ирония судьбы), что юридически "Шахтер" при любой развязке останется в стороне.
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