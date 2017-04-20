Представители Динамо помогли Николаеву привести в порядок газон

Накануне поединка большие опасения вызывало состояние поля Центрального городского стадиона, которое, как известно, далеко от идеала. В памяти еще свеж случай, когда ФК «Полтава» в четвертьфинале кубка было засчитано поражение от «Шахтера», который нажаловался в ФФУ на плохое качество газона. Руководство киевского «Динамо» могло аналогично поступить по отношению к николаевцам. Но Игорь Суркис принял иное решение и…командировал в город корабелов своих лучших специалистов вместе с техникой готовить поле к игре.

Приехал знаменитый Анатолий Колоша, который с 80-х годов отвечает за состояние поля стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского. Так вот, под началом технического директора киевского «Динамо» и агронома Центрального городского стадиона Валентины Кулик рабочие начали преображать газон. К вечеру обе вратарские площадки было не узнать. Вместо двух громадных проплешин там чудесным образом зазеленела трава!

Это потрудился динамовский механик Василий Омельчук. С помощью небольшой машины-дернореза он снял дерн у кромки поля. Затем его скрутили в рулон и бережно перенесли во вратарскую площадку.

Предварительно там сняли слой земли, утрамбовали песком, разбросали минеральные удобрения в гранулах и уложили полоски дерна.

Валентина Флориановна Кулик, которая начинала на стадионе почти полвека назад еще при легендарном тренере Евгении Лемешко, и не припоминает, чтобы с таким удовольствием работали на поле. Мало того, что трудились рабочие, так подключились и клубные работники. Например, усердно трамбовал площадку Владимир Стоянов, даже разрешили поработать и журналистам «Николаевских новостей».

Кстати, чудо-машинку, которая преобразила николаевский газон, динамовцы купили в прошлом году в Англии за 2400 евро. Такие дернорезы обслуживают лучшие футбольные газоны Туманного Альбиона, например, «Уэмбли». Анатолий Колоша полагает, что поле этой культовой лондонской арены, как и стадионов в Манчестере и Барселоне - из когорты лучших в Европе. А что касается газона на николаевском стадионе, то, по словам Анатолия Яковлевича, нужны кардинальные решения. Хотя, эта поляна отнюдь не самая худшая в стране. Увы, однолетний мятлик, которым засеян газон, имеет слабые короткие корни и не выдерживает нагрузки футбольными поединками. А их-то за полвека сыграно более семи тысяч! На стадионе «Динамо», например, поле засеяно американским многолетним мятликом, который намного лучше подходит для спортивных баталий.

Анатолий Колоша в своей профессии уже десятки лет, с 1984 года - директор стадиона «Динамо», а некоторое время назад стал техническим директором столичного клуба. Более авторитетного специалиста по футбольным полям в Украине наверняка нет. Кстати, Анатолий Колоша уважительно отозвался о Гиви Абрамишвили, который в далеки 60-е годы «построил» поле на николаевском стадионе «Судостроитель», а также проделал эту кропотливую работу на Республиканском стадионе в Киеве, аренах Тбилиси, Еревана и других городов СССР.



