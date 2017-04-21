Анатолий КОЛОША: «Полю в Николаеве уже 50 лет»

Заместитель директора стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского, агроном Анатолий Колоша побывал с официальным визитом в Николаеве, где уже на следующей неделе состоится матч 1/2 финала розыгрыша Кубка Украины между местным МФК «Николаев» и «Динамо» (Киев).

Анатолий Яковлевич вместе с агрономом Центрального стадиона Валентиной Кулик руководили процессом преобразования поля – в частности, буквально за один день с помощью техники, которая была привезена из Киева, удалось полностью перестелить дерн во вратарских площадках возле обоих ворот, где заранее сняли слой грунта, утрамбовали песком и разбросали минеральные удобрения в гранулах.

Подробнее о своей поездке в Николаев рассказал сам Анатолий Колоша:

- Поехать в Николаев с инспекцией поля местного Центрального стадиона мне поручил президент ФК «Динамо» (Киев) Игорь Суркис. Наша делегация провела в Николаеве два дня. В целом могу сказать, что поле старое, ему уже 50 лет, кочковатое, но трава растет. Больше всего нареканий у нас вызывало состояние газона во вратарских площадках, где пришлось полностью перестелить дерн. Впрочем, неудовлетворительное состояние поля не удивило, ведь местная команда проводит на этом стадионе не только официальные матчи, но и ежедневные тренировки. По итогам инспекции я написал местным агрономам рекомендации по уходу за газоном, чтобы подвести его в нормальном состоянии к кубковому матчу.

Добавим, что матч МФК «Николаев» – «Динамо» состоится в среду, 26 апреля, на Центральном городском стадионе в Николаеве, начало – в 18:00.