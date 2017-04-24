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Федерація Футболу України

С. АТЕЛЬКИН: «Выиграть Кубок и попасть в еврокубки – шанс для Днепра»

Бывший форвард «Днепра» и «Шахтера» - о полуфинальном противостоянии команд в Кубке Украины

  • 24.04.2017 13:15
  • 232 просмотров
  • 1 комментария
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shahta.org. Сергей Ателькин
© shahta.org. Сергей Ателькин
Нападающий «Шахтера» 1999–2000-х годов, неоднократно игравший против «Днепра» в Кубке Украины, поделился своим мнением о предстоящем в Харькове матче:
 
– В 1995-м мы впервые стали обладателями Кубка Украины. В финале фаворитом считали «Днепр», для которого заранее был заказан банкет и подписаны грамоты. Мы были не слабее по составу, но на тот момент находились не в лучшей форме. Однако хорошо себя проявили, уступая по ходу, сравняли счет и получили психологическое преимущество. Тот матч вытащил Дима Шутков, спасавший при выходах один на один и парировавший седьмой удар в серии пенальти. Сегодняшний «Днепр» не на своем месте в таблице из-за снятия очков, но выиграть Кубок и попасть в еврокубки – шанс для команды. Преимущество же будет на стороне «Шахтера». Это клуб-максималист с задачей побеждать в каждом турнире, и никакой расслабленности быть не может. Тем более у «горняков» больше времени для восстановления и в целом опыта.
 
Напомним, матч «Шахтер» - «Днепр» пройдет на ОСК «Металлист» в Харькове 26 апреля.

Источник — ФК Шахтер

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Комментарии
    acfred
    online
    acfred, 24.04.2017 14:12
    0
    Никто Днепр с их долгами в Еврокубки не пустит )) тут же дисквалифицируют..
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