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Федерація Футболу України

Алексей БЕЛИК: «Днепр может выложиться и выстрелить в игре с Шахтером»

Бывший форвард донецкой команды - о полуфинале Кубка Украины

  • 24.04.2017 13:21
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Sport.ua. Алексей Белик
© Sport.ua. Алексей Белик
Экс-нападающий «Шахтера» и «Днепра» высказал свое мнение о предстоящем кубковом матче между соперника в Харькове:
 
– У «Днепра» молодой коллектив, который может как выложиться на сто процентов и выстрелить, так и провалиться. Последние поединки они проводят неплохо и добиваются положительного результата, но все же впереди матч с «Шахтером». Это полуфинал турнира, и, на мой взгляд, вряд ли может быть сюрприз. «Оранжево-черные» намного опытнее. Считаю, что дончане сфокусируются на Кубке. В команде есть конкуренция, не позволяющая расслабиться, все игроки ее чувствуют, и каждая ошибка здесь на вес золота.
 
Напомним, матч «Шахтер» - «Днепр» пройдет на ОСК «Металлист» в Харькове 26 апреля.

Источник — ФК Шахтер

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