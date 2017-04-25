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Федерація Футболу України

Сергей НАГОРНЯК: «У Днепра появился шанс на еврокубки»

Экс-футболист «Шахтера» и «Днепра» – о поединке команд в 1/2 финала Кубка Украины

  • 25.04.2017 09:59
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Накануне полуфинального матча Кубка Украины между «Шахтером» и «Днепром» своими ожиданиями от поединка поделился известный футбольный специалист, в прошлом игрок обеих команд Сергей Нагорняк:
 
- У днепрян в этом сезоне появился шанс попасть в еврокубки. Но за счет чего они могут пройти «горняков» и выйти в финал Кубка Украины – сказать сложно. Безусловно, для команды Дмитрия Михайленко это матч года. Сам же тренер говорит, что необходимо сотворить чудо. И хотя в футболе все бывает, маловероятно, что нас ждет кубковая сенсация»
 
Нагорняк уверен, что футболисты «Шахтера» находятся в отменном состоянии после пятничного «украинского классико» с «Динамо»:
 
- Одну из задач на сезон они уже практически выполнили, с чем можно команду и поздравить. Остался Кубок Украины, который «горняки» также наверняка захотят выиграть, чтобы сделать золотой дубль. Так что эмоционально у дончан все должно быть хорошо. И если смотреть чисто по спортивным принципам, то проблем у «Шахтера» в матче с «Днепром» возникнуть не должно. Разве что вполне возможна недооценка соперника, но не более того».
 
Футбольный эксперт считает, что «Шахтер» легко найдет ключи к воротам «Днепра»:
 
- Для «Шахтера» не проблема взломать насыщенную оборону соперника. Поэтому сложно предсказать, сколько мячей будет забито. Что же касается «Днепра», то только чудо может вывести команду в финал. Другое дело, что предпосылок для этого чуда нет.
 
Матч «Шахтер» – «Днепр» пройдет на стадионе «Металлист» в Харькове 26 апреля, начало – в 20:00.
 
Харьковчане любят «Днепр» также, как и «Шахтер». Можно сказать, что команды будут находится в равных условиях на нейтральной территории. В любом случае, фанатам «Металлиста» всегда будет сложно воспринимать «горняков» как своих, хоть дончане и проводят здесь домашние поединки. Не удивлюсь, если местные болельщики уже забыли градус противостояния харьковчан с «Днепром» и в поединке подопечных Паулу Фонсеки поддержат команду Дмитрия Михайленко».
 

Источник — Сегодня Спорт

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