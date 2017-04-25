Сергей НАГОРНЯК: «У Днепра появился шанс на еврокубки»

Накануне полуфинального матча Кубка Украины между «Шахтером» и «Днепром» своими ожиданиями от поединка поделился известный футбольный специалист, в прошлом игрок обеих команд Сергей Нагорняк:

- У днепрян в этом сезоне появился шанс попасть в еврокубки. Но за счет чего они могут пройти «горняков» и выйти в финал Кубка Украины – сказать сложно. Безусловно, для команды Дмитрия Михайленко это матч года. Сам же тренер говорит, что необходимо сотворить чудо. И хотя в футболе все бывает, маловероятно, что нас ждет кубковая сенсация»

Нагорняк уверен, что футболисты «Шахтера» находятся в отменном состоянии после пятничного «украинского классико» с «Динамо»:

- Одну из задач на сезон они уже практически выполнили, с чем можно команду и поздравить. Остался Кубок Украины, который «горняки» также наверняка захотят выиграть, чтобы сделать золотой дубль. Так что эмоционально у дончан все должно быть хорошо. И если смотреть чисто по спортивным принципам, то проблем у «Шахтера» в матче с «Днепром» возникнуть не должно. Разве что вполне возможна недооценка соперника, но не более того».

Футбольный эксперт считает, что «Шахтер» легко найдет ключи к воротам «Днепра»:

- Для «Шахтера» не проблема взломать насыщенную оборону соперника. Поэтому сложно предсказать, сколько мячей будет забито. Что же касается «Днепра», то только чудо может вывести команду в финал. Другое дело, что предпосылок для этого чуда нет.

Матч «Шахтер» – «Днепр» пройдет на стадионе «Металлист» в Харькове 26 апреля, начало – в 20:00.

Харьковчане любят «Днепр» также, как и «Шахтер». Можно сказать, что команды будут находится в равных условиях на нейтральной территории. В любом случае, фанатам «Металлиста» всегда будет сложно воспринимать «горняков» как своих, хоть дончане и проводят здесь домашние поединки. Не удивлюсь, если местные болельщики уже забыли градус противостояния харьковчан с «Днепром» и в поединке подопечных Паулу Фонсеки поддержат команду Дмитрия Михайленко».