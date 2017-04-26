Шахтер – Днепр. Анонс

Давно уже применительно к кубовым матчам едва ли аксиомой стало утверждение, что в этом турнире все равны, фаворитов нет, и любой может отыграть любого. Но к нему все-таки иногда надо делать поправку, ну, хотя бы в случае, когда 15-я команда Первой лиги играет против второй из Премьер-лиги, как это будет в одном из двух сегодняшних полуфинальных матчей Кубка Украины. А вот в матче «Шахтера» и «Днепра» постулат о равных шансах уже ближе к теме, хотя, если ориентироваться на котировки букмекеров, то «Днепр» сегодня обречен. И, тем не менее, не всё в сегодняшнем полуфинале так однозначно, а, напротив, очень и очень любопытно.

Выиграв в прошлую пятницу у своего ближайшего преследователя, «Шахтер», как говорится, без пяти минут чемпион, а, точнее, чемпион без пяти очков, которые «горнякам» нужно набрать, что официально стать сильнейшей команды страны без всяких-яких. Все-таки то солидное преимущество в очках, которое длительное время было у команды Паулу Фонсеки, свое воздействие на футболистов оказало. В ряде матчей весенней части чемпионата игра «Шахтера» была далека от той, которую называют чемпионской, да и от той, какую команда может показывать. Вполне закономерно, что после череды натужных побед «Шахтер» нарвался на шоковую терапию в виде поражения от «Черноморца». А в том, что главной причиной всех трудностей был фактор психологии, можно было убедиться по матчу с «Динамо», который «горняки» провели образцово-показательно, добившись нужного результата. На команду Сергея Реброва «горняков» мотивировать не было смысла, так что в этой игре они лишний раз продемонстрировали, почему столь далеко опережают остальной пелотон.



«Днепряне» своей впечатляющей серией из десяти матчей без поражений должны были заставить себя уважать любого соперника, но, тем не менее, небольшой шанс, что у «горняков» не будет 100-процентной концентрации, есть. Наверное, не лишним будет напомнить, что своё последнее поражение симпатичная команда Дмитрия Михайленко потерпела как раз от донецкого «Шахтера», и было это 27 ноября прошлого года. Несмотря на то, что Андрей Лунин отразил пенальти в исполнении Марлоса, команда Паулу Фонсеки в общем-то без проблем, благодаря дублю Виктора Коваленко, пополнила свой актив тремя очками. Но тогда и «Днепр» был в начале пути к себе нынешнему, а «Шахтер» был на таком ходу, что от его соперников в Лиге Европы только щепки летели.



Между «Шахтером» и «Днепром» уже очень богатая кубковая история, которая началась еще в 1992 году с победы «горняков» над командой с берегов Днепра 6:0. Всего она насчитывает 15 матчей, из которых действующий обладатель Кубка Украины 8 выиграл, 5 завершились вничью, и в двух сильнее были днепряне. Из сыгранных уже матчей львиная доля, 9 игр, пришлась, как и сегодня, на полуфинальную стадию, в том числе и 5 последних поединков. И еще один очень неприятный для команды Дмитрия Михайленко факт из истории – если на пути «Днепра» в кубке был «Шахтер», то будь то одноматчевое противостояние, или двухматчевое, но никогда в итоге днепряне не были сильнее «горняков».



Впрочем, это лишь история, которая к сегодняшнему матчу имеет лишь исключительно познавательное отношение.



Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Н. Шевченко, Кучер, Исмаили, Ордец, Бланко-Лещук, Кривцов, Дентиньо, Срна, Тайсон, Марлос, Степаненко

«Днепр»: Лунин, Сваток, Александру Влад, Полевой, Лопырёнок, Адамюк, Кочергин, Довбик, Нагиев, Ротань, Лунёв

Котировки букмекеров:

Bwin: 1,20 – 5,75 – 11,00

Марафон: 1,19 – 7,50 – 16,00

26 апреля, среда