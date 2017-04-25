Шахтер сыграет с Днепром без Пятова, Ракицкого и Коваленко

На матч полуфинала Кубка Украины Динамо отправляется в Николаев в сильнейшем составе. Команда после осечки в чемпионате приложит все усилия для победы в кубковом турнире. В лазарете киевлян пребывает только Евгений Хачериди.

А вот в Шахтере, не исключено, в поединке с Днепром сыграют те исполнители, которые в последнее время не имеют достаточно игровой практики. Во всяком случае, в Харьков Паулу Фонсека не взял Андрея Пятова, Ярослава Ракицкого и Виктора Коваленко. В то же время Иван Ордец уже тренируется и рвется в бой.

Серьезно настраиваются на матч и в Днепре. Наставник команды Дмитрий Михайленко в связи с этим даже не смог приехать на состоявшуюся в понедельник в столичном Доме футбола встречу тренеров, однако лично перезвонил Андрею Шевченко и извинился за отсутствие.

Об амбициях Днепра свидетельствует и тот факт, что в последнем поединке УПЛ против Ворсклы днепряне поберегли Руслана Ротаня, который лишь вышел на замену. Нет сомнений, что капитан появится на поле стадиона Металлист с первых минут.

А вот Сергей Кравченко, который близок к возвращению в общую группу, вряд ли поможет команде в среду.

Полуфинальные матчи Кубка Украины Николаев (Д2) — Динамо и Шахтер — Днепр начнутся в среду в 18:00 и 20:00 соответственно.