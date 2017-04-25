Апеляційний комітет ФФУ залишив у силі рішення КДК щодо Полтави

Ідеться про матч 1/4 фіналу Кубка України «Полтава» – «Шахтар»
На засіданні Апеляційного комітету ФФУ, яке відбулося 21 квітня цього року, розглядалася скарга ФК «Полтава» щодо рішення КДК ФФУ від 13.04.2017 «Про відміну матчу 1/4 фіналу Кубка України 05.04.2017 «Полтава» – «Шахтар». Після розгляду справи АК ФФУ вирішив відмовити ФК «Полтава» у повному обсязі.
Таким чином у півфіналі Кубка України 26 квітня суперником «Дніпра» стане «Шахтар».
Источник — Официальный сайт УПЛ
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