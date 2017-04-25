Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню
Федерація Футболу України

Шахтер прибыл в Харьков на матч против Днепра

Паулу Фонсека взял с собой 19 игроков

  • 25.04.2017 22:20
  • 381 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

Вечером 25 апреля самолет с футболистами и тренерами «Шахтера» на борту совершил посадку в аэропорту Харькова.

В среду в полуфинале Кубка Украины «горнякам» предстоит встретиться с «Днепром». В список тех, кто может выйти на поле, Паулу Фонсека внес 19 игроков:

вратари: Никита Шевченко, Антон Каниболоцкий;
защитники: Дарио Срна, Богдан Бутко, Александр Кучер, Иван Ордец, Сергей Кривцов, Марсио Азеведо;
полузащитники: Тарас Степаненко, Максим Малышев, Вячеслав Танковский, Алан Патрик, Дентиньо, Марлос, Тайсон, Бернард;
нападающие: Александр Зубков, Факундо Феррейра, Густаво Бланко Лещук.

Полуфинальный матч Кубка Украины «Шахтер» – «Днепр» состоится 26 апреля на ОСК «Металлист» в Харькове. Начало в 20:00.

Источник — ФК Шахтер

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.