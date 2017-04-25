Шахтер прибыл в Харьков на матч против Днепра

Вечером 25 апреля самолет с футболистами и тренерами «Шахтера» на борту совершил посадку в аэропорту Харькова.
В среду в полуфинале Кубка Украины «горнякам» предстоит встретиться с «Днепром». В список тех, кто может выйти на поле, Паулу Фонсека внес 19 игроков:
вратари: Никита Шевченко, Антон Каниболоцкий;
защитники: Дарио Срна, Богдан Бутко, Александр Кучер, Иван Ордец, Сергей Кривцов, Марсио Азеведо;
полузащитники: Тарас Степаненко, Максим Малышев, Вячеслав Танковский, Алан Патрик, Дентиньо, Марлос, Тайсон, Бернард;
нападающие: Александр Зубков, Факундо Феррейра, Густаво Бланко Лещук.
Полуфинальный матч Кубка Украины «Шахтер» – «Днепр» состоится 26 апреля на ОСК «Металлист» в Харькове. Начало в 20:00.
Источник — ФК Шахтер
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