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Федерація Футболу України

На матче Николаев - Динамо будет аншлаг

Стадион «Николаева» вмещает 16 700 зрителей

  • 26.04.2017 08:56
  • 563 просмотров
  • 2 комментария
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На матче Николаев - Динамо будет аншлаг
Сегодня состоятся матчи 1/2 финала Кубка Украины. В одном из них киевское «Динамо» сыграет в гостях с перволиговым «Николаевом» (начало в 18:00).
 
Этот поединок вызвал огромный интерес со стороны николаевских болельщиков и пройдет при переполненных трибунах. По состоянию на вечер вчерашнего дня в кассах стадиона «Центральный», который примет этот матч, оставалось лишь 150 билетов.
 
Добавим, что вместимость николаевского стадиона «Центральный» составляет 16 700 зрителей.
 

Источник — Динамо Киев от Шурика

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Комментарии
    icebeer
      icebeer, 26.04.2017 09:28
    -3
    Вперёд,Николаев!!! Души мажорню!!!
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    Football877
      Football877, 26.04.2017 09:34
    +2
    icebeer, 26.04.2017 09:28
    Вперёд,Николаев!!! Души мажорню!!!

    С таким же успехом можно орать что бы Днепр душил сепаров
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