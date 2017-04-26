На матче Николаев - Динамо будет аншлаг

Сегодня состоятся матчи 1/2 финала Кубка Украины. В одном из них киевское «Динамо» сыграет в гостях с перволиговым «Николаевом» (начало в 18:00).

Этот поединок вызвал огромный интерес со стороны николаевских болельщиков и пройдет при переполненных трибунах. По состоянию на вечер вчерашнего дня в кассах стадиона «Центральный», который примет этот матч, оставалось лишь 150 билетов.

Добавим, что вместимость николаевского стадиона «Центральный» составляет 16 700 зрителей.