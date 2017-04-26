Николаев – Динамо. Анонс

Борьба за золотые медали в чемпионате Украины практически закончена. И для киевского «Динамо» осталась всего одна возможность закончить сезон с трофеем – выиграть Кубок Украины.

В полуфинале турнира жребий определил в соперники киевлянам «Николаев». Команда, выступающая в первой лиге, славится своим упорством – в трех из четырех поединков Кубка Украины в текущем сезоне «Николаев» побеждал в серии послематчевых пенальти. В числе обыгранных в серии одиннадцатиметровых были «Ингулец», «Оболонь-Бровар» и «Ильичевец», винницкую «Ниву» в 1/16 финала николаевской команде все же удалось одолеть в основное время матча (2:0).

А вот в первой лиге дела у «Николаева» совсем не клеятся. После 26-ти сыгранных туров «Николаев» занимает всего лишь 15-е место, имея в активе 27 очков при разнице мячей 20-31. Так что выход в полуфинал Кубка Украины для клуба уже может считаться нешуточным успехом.

«Сейчас появилась и такая интересная проблема: много футболистов травмированных, но не признаются в этом — все хотят играть с киевским «Динамо», – сказал главный тренер «Николаева» Руслан Забранский за несколько дней до матча.

«Динамо» же намерено оправдаться перед собой и болельщиками за поражение от «Шахтера» (0:1) в 26-м туре УПЛ. Киевская команда подходит к матчу во всеоружии, не сможет сыграть только травмированный защитник Евгений Хачериди, все остальные игроки в строю и рвутся в бой.

Про котировки букмекеров и говорить не приходится. 1,03 на победу «Динамо» – это практически приговор для «Николаева». Но не стоит ожидать, что хозяева сами сдадутся и наколотят мячей в свои ворота. Чтобы реализовать потенциальное преимущество, «Динамо» все же придется постараться, как-никак – полуфинал Кубка Украины, положение обязывает.

В целом, «Динамо» – безусловный и стопроцентный фаворит встречи, но не просто же так «Николаев» добрался до этой стадии турнира? Для выхода в финал Кубка Украины подопечным Сергея Реброва все же придется попотеть, каким бы слабым ни выглядел их соперник. И все же «Динамо» в этом матче, пожалуй, обречено на победу.

Федор СУМКИН

Ориентировочные составы:

«Николаев»: Чумак – Булычев, Назаренко, Павлов, Сартина, Бессалов, Куценко, Кошелюк, Ковалев, Алексанов, Пакоме

«Динамо»: Коваль – Пантич, Вида, Кадар, Морозюк, Шепелев, Сидорчук, Антунеш, Ярмоленко, Гармаш, Беседин

Котировки букмекеров:

17.50 – 13.00 – 1.03

26 апреля, среда