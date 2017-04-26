Иван ГЕЦКО: «Днепр может дать бой Шахтеру»

Известный в прошлом нападающий «Днепра», а ныне футбольный эксперт Иван Гецко поделился мнением о полуфинальном поединке Кубка Украины «Шахтер» – «Днепр», который пройдет в Харькове в среду.

- Днепряне, конечно, могут дать бой сопернику. Однако, если смотреть правде в глаза, то все это звучит очень громко, поскольку уровень игроков двух команд совершенно разный. Согласен, под руководством Дмитрия Михайленко играет неплохая и довольно перспективная молодежь, но сказать, что она в состоянии создать «Шахтеру» проблемы пока сложно. Честно говоря, не вижу за счет чего «Днепр» может преодолеть стадию полуфинала, разве что настроение «горняков» на этот поединок будет шапкозакидательским. И хотя многие говорят, что на одну игру может настроиться любая команда, не думаю, что дончан ожидают трудности.

- А как же возможная эмоциональная и физическая истощенность подопечных Паулу Фонсеки после победы над «Динамо»…

- Все может быть. Но я не считаю, что «Шахтер» настолько серьезно выложился, что его не хватит на матч Кубка Украины. Думаю, с кондициями у «горняков» все будет в порядке. Те выводы, которые сделала команда после игры с «Черноморцем», уже наглядно просматриваются и тех ошибок, что были в той встречи с одесситами, мы больше не наблюдаем. Так что не вижу причин, которые бы помешали «Шахтеру» выйти сегодня в Харькове в финал Кубка Украины.

- Стоит ли ожидать результативного футбола в этом матче или многое будет зависеть от того, насколько успешно «Днепр» будет выглядеть в обороне?

- Думаю, да. У днепрян нет особо другого тактического выбора, кроме как постараться надежно действовать у своих ворот и рассчитывать на быстрые контратаки. Да, как можно судить по матчам весенней стадии, у «Шахтера» возникают проблемы, когда команда пропускает первой и в этом, возможно, кроется шанс для «Днепра» в Харькове, в чьем составе есть шустрая атакующая молодежь, способная убежать в одиночку и провести результативный выпад. Но опять же, мы видим, что «горняки» поработали над ошибками и больше не наступают на одни и те же грабли.

- Матч пройдет в Харькове. Чего ожидать от трибун в этом противостоянии?

- Харьковские болельщики никогда не питали особой любви к «Днепру», ведь встречи «Металлиста» с этой командой всегда считались настоящим дерби. С другой стороны, стадион, на котором «Шахтер» проводит домашние матчи, не стал для «горняков» фартовым. Во всех поединках этой весной на ОСК «Металлист» дончане испытывают определенные трудности. Хотя лично я надеюсь, что статистика вскоре изменится и харьковский болельщик, в отсутствие своей команды в элите, будет чаще ходить на арену, чтобы поддерживать подопечных Паулу Фонсеки.

Напомним, матч «Шахтер» – «Днепр» пройдет на стадионе «Металлист» в Харькове 26 апреля.