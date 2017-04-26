Александр СОПКО: «Игрокам Днепра еще не хватает мастерства»

Более громкая вывеска у поединка в Харькове: «Шахтер» против «Днепра» (начало – 20:00, ТВ – «Футбол 1»). Еще пару лет назад об этой паре можно было сказать «Возможны варианты». Но сейчас два принципиальных (еще со времен СССР) соперника находятся в разных «весовых категориях». Нынешний сезон днепряне проводят в очень «облегченном» составе, плюс над клубом дамокловым мечом висят старые долги, из-за которых будущее команды окутано туманом. Всецело на стороне «горняков» и статистика.

В этом году кубковые дороги «Шахтера» и «Днепра» пересеклись уже в 11-й раз. И во всех 10 предыдущих разборках (в том числе в трех финалах и пяти полуфиналах) верх неизменно брали «горняки». А в двух встречах нынешнего чемпионата дончане отгрузили подопечным Дмитрия Михайленко шесть безответных голов. То есть статистика намекает на почти неизбежность очередного успеха «оранжево-черных». Тем не менее «горняки» готовятся к предстоящему поединку со всей серьезностью. «Нас ждет сложная игра, и нужно очень хорошо настроиться, чтобы не повторилась ситуация с «Черноморцем», – считает Тарас Степаненко. – У «Днепра» есть быстрые, техничные футболисты, которые могут убежать в контратаку. Мы должны использовать свои моменты».

«Класс «Шахтера», конечно, выше, игра отлажена, и опыта у «горняков» гораздо больше, но это Кубок. А в нем бывает всякое: запредельная мобилизация и помощь Фортуны иногда приводят к неожиданным результатам, – сказал нам футбольный эксперт Александр Сопко. – Игрокам «Днепра» еще не хватает индивидуального мастерства, но команда показывает хорошо поставленную игру».

Кстати, напомним, что беспроигрышная серия команды Михайленко, насчитывающая уже 11 матчей, началась как раз после поражения от «Шахтера» в ноябре 2016-го (0:2).

Сегодняшняя победа «горняков» стала бы подарком для Ракицкого, у которого накануне родилась дочь, названная в честь папы Ярославой. По этому поводу молодой отец получил отгул, и в Харькове его, скорее всего, заменит Ордец, уже восстановившийся после травмы.