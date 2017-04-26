«Николаев будет пытаться дотянуть до пенальти»

Сегодня пройдут поединки 1/2 финала Кубка Украины. В Николаеве 11-кратный обладатель Кубка «Динамо» будет экзаменовать местный одноименный клуб (18:00, ТВ – «2+2»).

«Корабелы», обитающие нынче в нижней части таблицы Первой лиги, впервые в своей истории дошли до полуфинальной стадии турнира. Правда, вероятность того, что подопечные Руслана Забранского смогут поднять планку исторического рекорда еще выше, всерьез почти никто не рассматривает.

«Здесь разница между клубами намного заметнее. И «Николаев» будет больше уповать на то, чтобы мешать играть «Динамо»: тянуть время, сбивать темп, использовать тактику мелкого фола, и тем самым, может быть, дотянуть до серии пенальти, – считает эксперт Александр Сопко. – Плюс хозяевам будет обеспечена потрясающая поддержка зрителей. Любое удачное действие игроков «Николаева» будет сопровождаться овацией, и это их будет дополнительно заряжать силенками. И все же, мне кажется, что «Динамо» разберется с соперником без особых проблем».