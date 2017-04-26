Прагматичный футбол на Металлисте: Шахтер минимально побеждает Днепр

На матч против мотивированного «Днепра», главный тренер которого Дмитрий Михайленко и не скрывал, что на кубковый турнир его команда будет делать серьезную ставку, наставник «горняков» Паулу Фонсека выставил состав, который имел все основания называться экспериментальным. Собственно, из тех футболистов, которые на прошлой неделе оформили ключевую в деле борьбы за «золото» победу над «Динамо», в стартовом составе кубкового матча вышли только двое – Тайсон и Марлос. С одной стороны, это был эффект неожиданности для соперника – вряд ли в «Днепре» предполагали увидеть кардинально ротированный состав, но, с другой стороны, это для «горняков» был риск, по вполне понятным причинам.

Чтобы почувствовать друг друга, футболистам «Шахтера» по идее должно было понадобиться какое-то время. Но «днепряне», едва началась игра, так низко «сели» к своим воротам, что позволили сопернику провести атаку, которая завершилась ударом Марлоса. Коварным, из-под защитника, но Лунин сумел накрыть мяч. Как вскоре после дальнего удара Дентиньо, и куда более опасного удара Марлоса из пределов штрафной.

Так что, никаких сюрпризов на поле в первые минуты болельщики не увидели – «Днепр» всей командой обосновался на своей половине, но то, что команда заряжена на контратаку, в этом сомнений не было никаких. Первое подтверждение этому было лишь на 15-й минуте, когда гости смогли заработать угловой, и Шевченко с навесом с корнера разобрался уверенно. Но еще через пару минут вратарю «Шахтера» уже пришлось выручать своих партеров, пропустивших рывок Довбика к воротам. Его форвард «Днепра», качнув защитников, довел до удара, с которым Шевченко справился не без труда, отбив мяч ногой.

Выдав насыщенное начало, футболисты обеих команд на какое-то время взяли паузу, и игра без моментов и ближе к центральной линии вполне устраивала днепрян. Вся игра на их половине шла у «горняков» от Марлоса, который и в подыгрыше действовал, и, как только появлялась возможность, не упускал её, чтобы пробить по воротам. После экватора тайма заметным на поле стал и Тайсон, но это никак не отражалось на загруженности Лунина серьезной работой. Даже удар Патрика со штрафного, метров с 30-ти в верхний угол, для молодого вратаря «Днепра» проблемой не был, настолько он верно выбрал позицию в воротах. И хотя это была только 32-я минута, «Шахтер» в атаке до перерыва исчерпал себя. Никаких интересных идей, игра практически пешком, футболисты словно ждали перерыва, чтобы услышать наставления от тренера, что же им делать с этим «Днепром».

Хотя замены у «Шахтера» и напрашивались, Паулу Фонсека с ними решил повременить, а вот Дмитрию Михайленко одну замену пришлось использовать. Было заметно в первом тайме, что Руслан Ротань играл через боль, и так хотел помочь «Днепру», что вышел и на второй тайм. Но очень быстро капитан гостей понял, что в своем состоянии он команде не помощник, и на 49-й минуте уступил место на поле Юрию Вакулко.

А, тем временем, игра трибуны интересным зрелищем не баловала. «Шахтер» по-прежнему много владел мячом, но как только приближался к штрафной, наступал командный ступор, который порой завершался собственной невынужденной потерей мяча. И надо же, голевой момент возник! «Горняки» буквально продрались по центру в штрафную, Тайсон оказался на ударной позиции в 8-9 метрах перед воротами, но пробил практически в Лунина, который, выставив руку, перевел мяч на угловой. А ведь момент был такой, о котором говорят, что было проще забить, чем не забить.

Что-то уже нужно было предпринимать, и на 60-й минуте Дентиньо отправился на скамейку запасных, а на поле выбежал Бернард. Без его участия «Шахтер» через минуту создал еще момент, когда забивать обязан был Малышев, но умудрился едва ли не с линии вратарской пробить мимо ворот. Процесс нереализации, как говорится, пошел? В следующей атаке «горняков» Бланко-Лещук левее центра вышел (именно – вышел) один на один с Луниным, и голкипер с блеском выиграл эту дуэль. Но стило «Шахтеру» еще чуть-чуть поднажать, как гол состоялся, и очень даже симпатичный. Хозяева прокрутили на подступах к штрафной многоходовую комбинацию, далее последовала передача к вратарской на Марлоса, но тот бить не стал, а пяткой вывел Тайсона на удар, который эту атаку довел до логического завершения.

По инерции, пока «Днепр» не пришел в себя, «Шахтер» провел еще пару безударных атак. Лишь минут через пять гости заработали угловой, когда мяч вылетел из штрафной, по воротам пробил Полевой – Шевченко едва не оплошал, не зафиксировав мяч, который опустился на сетку. Этим подопечные Михайленко не ограничились, и вскоре после навеса Влада Когут головой пробил из района 11-ти метров, но получилось по центру ворот в руки Шевченко.

Сколь ни велико было преимущество «Шахтера», но счет требовал от «Днепра» предпринимать усилия, чтобы его уровнять. Однако время стремительно неслось к завершению второго тайма, а «горняки» никаких шансов сопернику не давали. Лишь на первой компенсированной минуте «днепряне» уже большими силами пошли вперед, но удар Когута головой из пределов штрафной был слишком неточным. И, наконец, на 96-й минуте угловой у ворот «Шахтера», на который в штрафную побежал даже Лунин, но удара по воротам после навеса не было.

1:0 – «Шахтер» в финале, и сегодня на «Металлисте» был матч, лучшая характеристика которого – «игра забывается, а результат остается».

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

«Шахтер» – «Днепр» – 1:0 (0:0)

«Шахтер»: Никита Шевченко, Богдан Бутко, Иван Ордец, Максим Малышев, Марсио Азеведо, Сергей Кривцов, Дентиньо (Бернард, '60), Ромеро Марлос, Тайсон (Тарас Степаненко, '78), Алан Патрик (Александр Зубков, '87), Густаво Бланко-Лещук

«Днепр»: Андрей Лунин, Александр Сваток, Александру Влад, Владимир Полевой, Дмитрий Нагиев, Максим Лопырёнок, Владимир Адамюк, Владислав Кочергин, Евгений Чеберко (Игорь Когут, '64), Руслан Ротань (Юрий Вакулко, '50), Артем Довбик (Максим Лунёв, '74)

Арбитр: Александр Дердо (Черноморск)

Тайсон, 68. Тайсон, 68.

Никита Шевченко, 92. - Юрий Вакулко, 57. Александр Сваток, 82. Никита Шевченко, 92.- Юрий Вакулко, 57. Александр Сваток, 82.

Удары (в створ): 13 (8) – 5 (4).

Угловые: 2 – 6.

Офсайды: 4 – 6.

Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.