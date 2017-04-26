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Федерація Футболу України

ЗАБРАНСКИЙ: «Такого ажиотажа в Николаеве за всю свою карьеру не видел»

Наставник МФК «Николаев» – об атмосфере накануне кубкового противостояния с «Динамо»

  • 26.04.2017 11:20
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МФК Николаев. Руслан Забранский
© МФК Николаев. Руслан Забранский

Главный тренер «Николаева» Руслан Забранский рассказал об неимоверном ажиотаже вокруг кубкового противостояния с киевским «Динамо».

«Возможность сыграть с «Динамо» – это уже мотивация. Показать себя всей Украине и потом получить приглашение от такого брендового клуба – это вообще фантастическая мотивация.

Такого ажиотажа в городе я за всю свою карьеру не видел. Везде билборды, в маршрутках по радио звучит песня про «Николаев». Телефон не замолкает, все звонят, задают вопросы. Это не передать словами», – сказал Забранский.

Матч 1/2 финала Кубка Украины «Николаев» – «Динамо» состоится сегодня в 18.00.

Источник — ТК Футбол

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