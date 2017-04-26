ЗАБРАНСКИЙ: «Такого ажиотажа в Николаеве за всю свою карьеру не видел»

Главный тренер «Николаева» Руслан Забранский рассказал об неимоверном ажиотаже вокруг кубкового противостояния с киевским «Динамо».
«Возможность сыграть с «Динамо» – это уже мотивация. Показать себя всей Украине и потом получить приглашение от такого брендового клуба – это вообще фантастическая мотивация.
Такого ажиотажа в городе я за всю свою карьеру не видел. Везде билборды, в маршрутках по радио звучит песня про «Николаев». Телефон не замолкает, все звонят, задают вопросы. Это не передать словами», – сказал Забранский.
Матч 1/2 финала Кубка Украины «Николаев» – «Динамо» состоится сегодня в 18.00.
Источник — ТК Футбол
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