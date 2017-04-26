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Федерація Футболу України

Тарас СТЕПАНЕНКО: «Никакой расслабленности вы не увидите»

В Украине сегодня будут определять финалистов национального кубка

  • 26.04.2017 11:41
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ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко
© ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко
Донецкий «Шахтер» уже прибыл в Харьков на матч с «Днепром». Шанс выйти на поле имеют 19 «горняков». По разным причинам Паулу Фонсека решил оставить в Киеве нескольких основных игроков. В частности, Пятова, Коваленко, Исмаили и Ракицкого. У последнего причина уважительная - рождение дочери Ярославы. После повреждения в матче с «Динамо» недолго вне общей группы был Бернард. Готовый помочь команде и Ордец. Индивидуальный стимул – у Дентиньо: это может быть его сотый матч в составе «Шахтера».
 
Тарас Степаненко:
 
- Это полуфинал Кубка. Конечно, все настроены, все готовы к игре, поэтому, я думаю, что никакой расслабленности вы не увидите.
 
Есть ребята, которые остались в Киеве и тренировались вчера дополнительно. А так в основном все приехали. Какой будет состав, вы узнаете уже перед матчем, но то, что все на месте – это сто процентов.
 

Источник — ТК Футбол

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