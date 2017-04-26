Тарас СТЕПАНЕНКО: «Никакой расслабленности вы не увидите»

Донецкий «Шахтер» уже прибыл в Харьков на матч с «Днепром». Шанс выйти на поле имеют 19 «горняков». По разным причинам Паулу Фонсека решил оставить в Киеве нескольких основных игроков. В частности, Пятова, Коваленко, Исмаили и Ракицкого. У последнего причина уважительная - рождение дочери Ярославы. После повреждения в матче с «Динамо» недолго вне общей группы был Бернард. Готовый помочь команде и Ордец. Индивидуальный стимул – у Дентиньо: это может быть его сотый матч в составе «Шахтера».

Тарас Степаненко:

- Это полуфинал Кубка. Конечно, все настроены, все готовы к игре, поэтому, я думаю, что никакой расслабленности вы не увидите.

Есть ребята, которые остались в Киеве и тренировались вчера дополнительно. А так в основном все приехали. Какой будет состав, вы узнаете уже перед матчем, но то, что все на месте – это сто процентов.