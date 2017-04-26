Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Задача – не проиграть до матча»

Накануне поединка против «горняков» команда Михайленко находится в хорошем настроении: в последнем туре Премьер-лиги осилила полтавскую «Ворсклу» 2:0. Нет у днепрян и кадровых проблем. Все готовы сыграть с «Шахтером». На стадии полуфинала Кубка Украины обе команды встречались пять раз, и статистика – не в пользу днепровского клуба. Во всех матчах сильнее были «горняки» - именно они и выходили в финал.

Дмитрий Михайленко, тренер «Днепра»:

- Задача – не проиграть до матча. Надо готовиться, прежде всего, психологически, а это самый сложный момент. Тактические нюансы игры мы уже обсудили, осталось подготовиться психологически, чтобы выйти с правильной ментальностью на поединок.