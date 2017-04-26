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Федерація Футболу України

Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Задача – не проиграть до матча»

«Днепр» уже в Харькове и готовится к матчу с «Шахтером»

  • 26.04.2017 11:46
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fcdnipro.ua, Дмитрий Михайленко
© fcdnipro.ua, Дмитрий Михайленко
Накануне поединка против «горняков» команда Михайленко находится в хорошем настроении: в последнем туре Премьер-лиги осилила полтавскую «Ворсклу» 2:0. Нет у днепрян и кадровых проблем. Все готовы сыграть с «Шахтером». На стадии полуфинала Кубка Украины обе команды встречались пять раз, и статистика – не в пользу днепровского клуба. Во всех матчах сильнее были «горняки» - именно они и выходили в финал.
 
Дмитрий Михайленко, тренер «Днепра»:
 
- Задача – не проиграть до матча. Надо готовиться, прежде всего, психологически, а это самый сложный момент. Тактические нюансы игры мы уже обсудили, осталось подготовиться психологически, чтобы выйти с правильной ментальностью на поединок.
 

Источник — ТК Футбол

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