Вратарь Николаева: «Хорошо, что в Кубке попалось Динамо, а не Шахтер»

Голкипер МФК «Николаев» Роман Чумак поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Кубка Украины против киевского «Динамо».

– Не хочется, конечно, злить такого соперника перед таким матчем, но, по правде говоря, это не та команда, что была 10 или 15 лет назад. Понятно, что Динамо всегда будет Динамо. Это гранд! Но играть с ним можно и нужно.

– Ты раньше играл против оппонентов такого уровня?

– Только против Днепра — тоже в Кубке. Я тогда за Кремень выступал, и мы 0:3 сгорели. А Динамо, кстати, в Кременчуг тоже приезжало, но меня не поставили. На замене сидел. Веселая была игра, мы 2:3 уступили.

— А у вас в коллективе есть исполнители, которые имеют опыт противостояния таким соперникам?

– Юрий Булычев и Валерий Куценко по высшей лиге против Динамо не раз играли. Не могу сказать, что у нас совсем молодая и неопытная команда.

– В матче с киевлянами будет много работы?

– Очень много. Думаю, придется попотеть (улыбается).

– Тебе даже новый газон в штрафной площади специально постелили…

– Да, большое спасибо ФК «Динамо» (Киев), что поменяли нам две вратарские. Хорошо, что нам на Кубок попались бело-синие, а не «Шахтер»…

– Три из четырех этапов турнира вы прошли по пенальти. Везение?

– Не без этого, но сборной Португалии, по-твоему, на чемпионате Европы тоже повезло? Мы берем пример с команды Криштиану Роналду. Может, так и Кубок выиграем.

– Знаешь, как Андрей Ярмоленко точки бьет?

– Нет. Даже не изучал. Никогда этого не делаю. Так неинтересно. Потом будешь прыгать туда, куда запланировал, он ударит в другой угол, и начнешь сильно нервничать.

– Твой отец, в прошлом известный вратарь Кремня, тернопольской Нивы и Прикарпатья, тебе советы дает?

– Всегда говорит: «Жди до конца». Так и Виктор Носов советовал. Однако пенальти – это такая штука, в которой нужны железные нервы. Бывает, раньше времени прыгаешь.