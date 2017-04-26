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Федерація Футболу України

Игроки Шахтера прогулялись по Харькову перед матчем с Днепром

Дончане продолжают подготовку к поединку

  • 26.04.2017 12:27
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Метки
ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

После завтрака игроки «Шахтер» ненадолго покинули харьковский отель Premier Palace и отправились в центр города. Как всегда, «оранжево-черные» прогуливались в сопровождении группы болельщиков.

Получив заряд позитива, дончане вернулись в отель, чтобы продолжить подготовку к предстоящей игре.

Стартовый свисток полуфинального матча Кубка Украины «Шахтер» – «Днепр» прозвучит в 20:00. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Футбол 1».

Источник — ФК Шахтер

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