Игроки Шахтера прогулялись по Харькову перед матчем с Днепром

После завтрака игроки «Шахтер» ненадолго покинули харьковский отель Premier Palace и отправились в центр города. Как всегда, «оранжево-черные» прогуливались в сопровождении группы болельщиков.
Получив заряд позитива, дончане вернулись в отель, чтобы продолжить подготовку к предстоящей игре.
Стартовый свисток полуфинального матча Кубка Украины «Шахтер» – «Днепр» прозвучит в 20:00. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Футбол 1».
Источник — ФК Шахтер
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.