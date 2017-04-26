Агроном Динамо: «Стадиону в Николаеве поставил бы троечку с плюсом»

На место проведения матча 1/2 финала Кубка Украины «Николаев» - «Динамо» был командирован самый авторитетный футбольный агроном страны, заместитель директор стадиона «Динамо» им. В.Лобановского Анатолий Колоша.

За два рабочих дня специалисту удалось сделать поле пригодным для безопасного проведения официальных игр.

- Какой оценкой по пятибалльной шкале вы бы оценили прежнее состояние поля, и какой – нынешнее?

- Раньше поставил бы николаевскому газону жирную двойку, а теперь, пожалуй, троечку с плюсом. На самом деле, главный критерий оценки поля – его безопасность для игроков. И даже количество травы не имеет значения – важно, чтобы оно было ровным, без ям. Меня ведь почему командировал в Николаев президент Игорь Суркис: была информация, что во вратарской площадке в одном из матчей футболист получил тяжелую травму. Поэтому мы именно этим участкам поля уделили особое внимание.

- Невысокое качество поля на полтавском «Локомотиве» привело к отмене игры местного клуба с «Шахтером». Согласны, что даже помощь специалиста вашего уровня ничего бы не изменила?

- Как раз наоборот – убежден, что на этом поле можно было играть. Как когда-то, хорошо помню, судья разрешил провести поединок Кубка УЕФА с участием киевского «Динамо» в Турции на совершенно лишенном травы грунтовом покрытии – просто потому, что оно было ровным. С тем же успехом поле в Полтаве можно было укатать, а ямы, если они на самом деле были, – заровнять.

Дмитрий ИЛЬЧЕНКО