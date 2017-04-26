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Федерація Футболу України

Пантич не поможет Динамо в матче с Николаевом из-за травмы

Валерий Федорчук вернулся в строй и готов выйти в кубковом поединке

  • 26.04.2017 13:04
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  • 1 комментария
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ФК Динамо Киев. Александар Пантич
© ФК Динамо Киев. Александар Пантич

Рабочая неделя началась для динамовцев с подготовки к кубковой игре против «Николаева».

В понедельник и вторник команда собиралась в Конча-Заспе, проводя плановые тренировки и изучая будущего соперника, неожиданно для многих вышедшего в полуфинальную стадию турнира.

Предматчевую тренировку футболисты во главе с Сергеем Ребровым провели во вторник в обед, после окончания которой на автобусе добрались в аэропорт и вылетели в Херсон. Расстояние в 70 километров от аэропорта Херсона до Николаева динамовцы также преодолели на автобусе. Клубном, «бело-синем», который с утра заблаговременно выехал на юг страны.

Что касается кадрового потенциала, не поможет команде в Николаеве Александар Пантич. У защитника спазм задней мышцы бедра, тренеры совместно с врачами решили предоставить футболисту выходной. Ожидается, что с четверга Пантич приступит к подготовке к следующему матчу, против «Черноморца». Тренеры рассчитывают на Дениса Гармаша и Тамаша Кадара, получивших повреждения в матче с «Шахтером». Также готов помочь команде Валерий Федорчук.

 

Источник — ФК Динамо Киев

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Комментарии
    zonders_comand
    online
      zonders_comand, 26.04.2017 13:13
    0
    да пусть вообще едет домой и Кадара с собой заберет
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