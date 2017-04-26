ФОТО ДНЯ. Комментаторская кабинка в Николаеве

В таких условиях комментатор телеканала «2+2» Дмитрий Поворознюк работает на матче полуфинала национального Кубка «Николаев» - «Динамо».
Источник — Facebook.com
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В таких условиях комментатор телеканала «2+2» Дмитрий Поворознюк работает на матче полуфинала национального Кубка «Николаев» - «Динамо».
Источник — Facebook.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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