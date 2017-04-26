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Федерація Футболу України

ФОТО ДНЯ. Комментаторская кабинка в Николаеве

Комментатору полуфинального матча Кубка Украины «Николаев» - «Динамо» не позавидуешь

  • 26.04.2017 18:10
  • 2776 просмотров
  • 7 комментария
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В таких условиях комментатор телеканала «2+2» Дмитрий Поворознюк работает на матче полуфинала национального Кубка «Николаев» - «Динамо».

Источник — Facebook.com

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Комментарии
    Nick Savran
    Nick Savran, 26.04.2017 18:17
    -6
    В таких условия пол страны живет! А тебе ещё за это не плохие бабки платят, нехер жаловаться !
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    Lemieux
      Lemieux, 26.04.2017 18:26
    +4
    Походу, это подготовка к серьезному ремонту.
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    daniel535
      daniel535, 26.04.2017 18:28
    +6
    Это называется просто распиздяйство
    Nick Savran, 26.04.2017 18:17
    В таких условия пол страны живет! А тебе ещё за это не плохие бабки платят, нехер жаловаться !
    И пол страны распиздяев
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    chues
      chues, 26.04.2017 18:30
    0
    а видео дня сейчас транслируют по плюсах, задолбали уже своим качеством трансляции, фиг поймешь где кто
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    alchevskiy
      alchevskiy, 26.04.2017 18:36
    +4
    Оборудование - есть, сидушки есть, стол - тоже. Нефиг трындеть. Это не Англии-Германии, где самый захудалый аматорский коллектив имеет базу не хуже команд нашей премьер-лиги... Стремится к ним нужно, но реалии у нас другие, так что нефик тролить... Чаю заварил и комментируй...
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    pulse240
    online
      pulse240, 26.04.2017 18:53
    +5
    Это позор, и нехер оправдываться
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    Andryshk
    online
    Andryshk, 26.04.2017 19:17
    +1
    Зато все хотят 16 даже 20 коменд в премьер лиге. Вернемся к 80-90 когда с некоторых игр даже трансляции было невозможно делать)
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