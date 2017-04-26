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Федерація Футболу України
Николаев
0:4
Динамо Киев
26.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Динамо громит Николаев и выходит в финал Кубка Украины

Андрей Ярмоленко отметился хет-триком

  • 26.04.2017 19:54
  • 2515 просмотров
  • 13 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко
© ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Перед поединком с «Николаевом» букмекеры давали на победу «Динамо» коэффициент 1,03. Другого и быть не могло, ведь киевский клуб встречался с одним из аутсайдеров первой лиги Украины.

Как и ожидалось, никаких серьезных проблем с «Николаевом» у подопечных Сергея Реброва не возникло, хотя смотрелись хозяева достойно. Особенно хорош был 34-летний голкипер Роман Чумак. Да, пропустил четыре, ошибся в первом мяче, но отменных сэйвов выдал столько, что хватило бы на три обычных матча. Да и ударов по его воротам насчитывались десятки…

Начало первого тайма прошло практически без моментов, разве что арбитр Екатерина Монзуль пожалела «Николаев», когда на 17-й минуте мяч встретился с рукой Назаренко в штрафной площадке. Арбитр решила, что имело место быть попадание мяча в руку, а не игра рукой, но, рассуди они иначе, никто б ее и словом не упрекнул.

«Динамо» массировано атаковало, «Николаев» оборонялся, Чумак крутился как белка в колесе. Вратарь хозяев тащил-тащил, но под конец тайма все-таки ошибся. Уже в добавленное арбитром время Чумак неудачно сыграл на выходе, кулаком запустив «свечку» над штрафной. Подарком воспользовался Андрей Ярмоленко, головой отправивший мяч в сетку.

В начале второй половины встречи у «Николаева» был отличный шанс сравнять счет, но Рудько выручил киевлян после удара Ковалева с близкого расстояния. На 58-й минуте Артуру удался еще один великолепный сэйв, когда он вытащил мяч из верхнего угла после плотного выстрела Дударенко. Но это были редкие эпизоды, «Динамо» продолжало владеть преимуществом и продолжило осаду ворот Чумака.

А на 62-й минуте маленький шедевр удался Тамашу Кадару. После подачи углового защитник подкараулил отскок и фантастическим ударом через себя отправил мяч впритирку с дальней штангой, голкиперу оставалось только проводить круглого печальным взглядом. Очень красивый гол, который достоин попадания во все хит-парады.

На 81-й минуте счет стал разгромным. Ярмоленко ворвался в штрафную, Павлов сфолил, а Монзуль уверенно указала на «точку». Сам Ярмоленко и реализовал одиннадцатиметровый, четко разведя вратаря и мяч по разным углам.

Мало того, Ярмоленко ухитрился оформить хет-трик. Уже в добавленное ко второму тайму время Андрей получил точный заброс от Морозюка и одним касанием переправил мяч в сетку, сделав счет 4:0.

«Динамо» разгромило соперника и вышло в финал Кубка Украины, но все же силы были слишком неравны. Теперь киевляне ждут результата матча «Шахтера» с «Днепром», чтобы узнать, с кем поборются за вожделенный трофей.

Кубок Украины. 1/2 финала

«Николаев» - «Динамо Киев» - 0:4
 Андрей Ярмоленко, 46, Тамаш Кадар, 62, Андрей Ярмоленко, 81, с пенальти, 90+1

«Николаев»: Роман Чумак, Дмитрий Назаренко, Дмитрий Сартина, Андрей Ковалев, Артем Бессалов, Виталий Павлов, Дмитрий Кошелюк, Сергей Алексанов, Валерий Куценко (Юрий Батюшин, '75), Артем Кулишенко, Мусекела Маури (Иван Морозов, '88)
«Динамо Киев»: Артур Рудько, Домагой Вида, Зураб Очигава, Тамаш Кадар, Сергей Сидорчук (Виталий Буяльский, '65), Виктор Цыганков (Денис Гармаш, '63), Виторину Антунеш (Никита Кравченко, '69), Николай Морозюк, Роман Яремчук, Сергей Рыбалка, Андрей Ярмоленко

НИКОЛАЕВ - ДИНАМО КИЕВ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Автор — Михаил Шаповалов, Sport.ua

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Комментарии
    Lempke
    online
      Lempke, 26.04.2017 19:58
    +4
    Молодцы!
    Ссылка
    jekavayp
      jekavayp, 26.04.2017 19:59
    0
    Отличный матч, Николаев молодцы А самое главное что победитель определился на поле
    Ссылка
    kylt_lichnosti
    online
      kylt_lichnosti, 26.04.2017 20:05
    +5
    Рудько 2 сейва при 0-1 сделал хороших. Может опять основным стать.
    Ссылка
    manynya0210
      manynya0210, 26.04.2017 20:06
    -22
    самое голимое Динамо за все годы.матчи с перволиговыми командами их уровень.
    Ссылка
    rokkino
    rokkino, 26.04.2017 20:09
    -21
    Когда надо,Ярмола чётко стреляет.Хет-рик Николаеву в полуфинале кубка,это вам не шутки
    Ссылка
    Lex Aries
    online
      Lex Aries, 26.04.2017 20:10
    -20
    Страшно даже представить, если все же уйдет Ярмоленко с Динамо. Что ждёт этот клуб? Полное забвение!?
    Ссылка
    icebeer
    online
      icebeer, 26.04.2017 20:16
    +4
    Не зря же скауты МЮ и Челси на матче присутствовали. Таки топ-клубы.
    Ссылка
    Ммм Ммм
      Ммм Ммм, 26.04.2017 20:20
    -20
    Ну тут кыяны довольны... ну а Николаев полуфиналист в нынешних реалиях нашего футбола...
    Ссылка
    ak228
    online
      ak228, 26.04.2017 20:29
    -18
    jekavayp, 26.04.2017 19:59
    Отличный матч, Николаев молодцы А самое главное что победитель определился на поле
    Ну да, не то что Шахтер, скажи!?
    Ссылка
    Kostja Fakov
    online
      Kostja Fakov, 26.04.2017 20:38
    -16
    Повезло Николаеву. Был бы Шахтер проиграли бы 0:5!
    Ссылка
    Игорёк Игнатьев
      Игорёк Игнатьев, 26.04.2017 20:43
    -17
    НИКОЛАЕВ НЕ ШАХТЕР
    Ссылка
    Invulnerable
    online
      Invulnerable, 26.04.2017 20:44
    +7
    Николаеву вообще мега респект столько зрителей, и команды впервые вышла в полуфинал, Низкий им Поклон!!! Найти бы Хороших инвесторов в Николаеве должен быть отличный футбол!!
    Ссылка
    halt12
    online
      halt12, 26.04.2017 20:55
    0
    Андрей Ярмоленко отметился хет-триком???

    "Андрей Ярмоленко отметился" позорным пенальти

    Тетя Катя должна была показать симулянту горчичник!!! А также удалить костолома Виду в конце первого тайма.
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