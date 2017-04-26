Динамо громит Николаев и выходит в финал Кубка Украины

Перед поединком с «Николаевом» букмекеры давали на победу «Динамо» коэффициент 1,03. Другого и быть не могло, ведь киевский клуб встречался с одним из аутсайдеров первой лиги Украины.

Как и ожидалось, никаких серьезных проблем с «Николаевом» у подопечных Сергея Реброва не возникло, хотя смотрелись хозяева достойно. Особенно хорош был 34-летний голкипер Роман Чумак. Да, пропустил четыре, ошибся в первом мяче, но отменных сэйвов выдал столько, что хватило бы на три обычных матча. Да и ударов по его воротам насчитывались десятки…

Начало первого тайма прошло практически без моментов, разве что арбитр Екатерина Монзуль пожалела «Николаев», когда на 17-й минуте мяч встретился с рукой Назаренко в штрафной площадке. Арбитр решила, что имело место быть попадание мяча в руку, а не игра рукой, но, рассуди они иначе, никто б ее и словом не упрекнул.

«Динамо» массировано атаковало, «Николаев» оборонялся, Чумак крутился как белка в колесе. Вратарь хозяев тащил-тащил, но под конец тайма все-таки ошибся. Уже в добавленное арбитром время Чумак неудачно сыграл на выходе, кулаком запустив «свечку» над штрафной. Подарком воспользовался Андрей Ярмоленко, головой отправивший мяч в сетку.

В начале второй половины встречи у «Николаева» был отличный шанс сравнять счет, но Рудько выручил киевлян после удара Ковалева с близкого расстояния. На 58-й минуте Артуру удался еще один великолепный сэйв, когда он вытащил мяч из верхнего угла после плотного выстрела Дударенко. Но это были редкие эпизоды, «Динамо» продолжало владеть преимуществом и продолжило осаду ворот Чумака.

А на 62-й минуте маленький шедевр удался Тамашу Кадару. После подачи углового защитник подкараулил отскок и фантастическим ударом через себя отправил мяч впритирку с дальней штангой, голкиперу оставалось только проводить круглого печальным взглядом. Очень красивый гол, который достоин попадания во все хит-парады.

На 81-й минуте счет стал разгромным. Ярмоленко ворвался в штрафную, Павлов сфолил, а Монзуль уверенно указала на «точку». Сам Ярмоленко и реализовал одиннадцатиметровый, четко разведя вратаря и мяч по разным углам.

Мало того, Ярмоленко ухитрился оформить хет-трик. Уже в добавленное ко второму тайму время Андрей получил точный заброс от Морозюка и одним касанием переправил мяч в сетку, сделав счет 4:0.

«Динамо» разгромило соперника и вышло в финал Кубка Украины, но все же силы были слишком неравны. Теперь киевляне ждут результата матча «Шахтера» с «Днепром», чтобы узнать, с кем поборются за вожделенный трофей.

Кубок Украины. 1/2 финала

«Николаев» - «Динамо Киев» - 0:4

Андрей Ярмоленко, 46, Тамаш Кадар, 62, Андрей Ярмоленко, 81, с пенальти, 90+1

«Николаев»: Роман Чумак, Дмитрий Назаренко, Дмитрий Сартина, Андрей Ковалев, Артем Бессалов, Виталий Павлов, Дмитрий Кошелюк, Сергей Алексанов, Валерий Куценко (Юрий Батюшин, '75), Артем Кулишенко, Мусекела Маури (Иван Морозов, '88)

«Динамо Киев»: Артур Рудько, Домагой Вида, Зураб Очигава, Тамаш Кадар, Сергей Сидорчук (Виталий Буяльский, '65), Виктор Цыганков (Денис Гармаш, '63), Виторину Антунеш (Никита Кравченко, '69), Николай Морозюк, Роман Яремчук, Сергей Рыбалка, Андрей Ярмоленко

НИКОЛАЕВ - ДИНАМО КИЕВ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА