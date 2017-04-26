Роман ЯРЕМЧУК: «Игра шла до первого гола»

Нападающий «Динамо» Роман Яремчук оценил игру своей команды в кубковом матче с МФК «Николаев» (0:4).

- Мы уважали нашего соперника и знали, что будет тяжелая игра. Готовились очень серьезно к поединку, что в итоге помогло одержать уверенную победу.

- Первый тайм получился не таким простым, несмотря на разницу в классе команд...

- Было понятно, что хозяева будут обороняться большими силами, будут отдавать все силы на поле, так как на матч пришло много местных любителей футбола, но при этом понимали, что такая игра продлится до первого гола. Хотели забить быстрый мяч, но удалось лишь в конце первого тайма, и уже после перерыва выходили с уверенностью в собственных силах.

- Много нареканий было на состояние газона, даже приезжали наши клубные специалисты, чтобы помочь привести его в порядок. Как оценишь состояние газона?

- Могу лишь поблагодарить динамовских агрономов. Как для первой лиги, поле пребывает в хорошем состоянии. Да и было бы неправильно с нашей стороны сетовать на состояние газона – наоборот, все пребывают в хорошем настроении от выхода в финал Кубка Украины.

- С кем хотели бы встретиться в решающем матче за кубковый трофей?

- Все ребята настроены завоевать в нынешнем сезоне Кубок Украины, поэтому все равно, с кем играть в финале. Но все же хотелось бы взять реванш у «Шахтера» за недавнее поражение.