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Федерація Футболу України
Шахтер Д
1:0
Днепр Дн
26.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Шахтёр — Днепр — 1:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/2 Кубка Украины «Шахтёр» - «Днепр»

  • 26.04.2017 23:27
  • 261 просмотров
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Метки
ФК Шахтер. «Шахтёр» - «Днепр»
© ФК Шахтер. «Шахтёр» - «Днепр»

В поединке 1/2 Кубка Украины донецкий «Шахтёр» минимально обыграл «Днепр». В финал вышли «горняки».

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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