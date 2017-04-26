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Федерація Футболу України

Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Хотели совершить подвиг»

«Шахтер» – «Днепр» – 1:0. Послематчевая пресс-конференция и.о. главного тренера «днепрян»

  • 26.04.2017 23:00
  • 331 просмотров
  • 1 комментария
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shakhtar.com
© shakhtar.com

И.о. главного тренера «Днепра» Дмитрий Михайленко:

– План заключался в том, чтобы лишить соперника пространства и времени для принятия решений. В определенный отрезок поединка у нас это получалось. Очень долго мы подстраивались под темп, ведь работа с мячом техничных футболистов «Шахтера» обязывает реагировать на происходящее быстрее. Многие мои подопечные никогда ранее не играли при таких скоростях. Наверное, в первые 15 минут мы давали слишком много свободы для атакующей группы «горняков». Позже удавалось сдерживать наступательные действия оппонента, при этом в одной из контратак мы могли забить, но не получилось – хорошо действовал вратарь.

Во втором тайме на нас также оказывалось большое давление, и в какой-то мере гол назревал. После пропущенного мяча мы немного перестроили схему, перешли на четыре защитника и смогли в принципе перевести игру на половину поля «Шахтера». Были с нашей стороны удары по воротам, и хотя в створ не попадали, определенный прессинг создать удалось. Наверное, будь мы немного удачливее, могли бы перевести поединок в овертайм.
 
– Сегодня встречались первая команда чемпионата и последняя. Ожидали, что сможете дать бой? Что не получилось в матче с «Шахтером»?
– Не получилось победить. Бой мы планировали дать, хотели совершить подвиг, но сегодня «Днепр» противостоял самому сильному клубу чемпионата, который на хорошем быстром поле показывает очень добротный футбол и который очень непросто сдержать. Для нас это большой опыт. Мы предполагали, по какому сценарию будет проходить игра, – в основном у наших ворот. Поэтому то, чего мы ожидали, и получили. 
 
– Что вы сказали ребятам после поединка?
– Поблагодарил. Сейчас все расстроены, говорить особого смысла нет. Теперь необходимо восстановиться и готовиться к оставшимся матчам сезона.

Источник — ФК Шахтер

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Комментарии
    Билявский Саша
      Билявский Саша, 26.04.2017 23:14
    0
    Блин...... Я очень надеюсь что Днепр останется в вышке не знаю как но очень надеюсь. Эти ребята в следующем сезоне покажут где трактор делся причем всем. А Шахтёр с победой.
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