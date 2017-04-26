Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Хотели совершить подвиг»

И.о. главного тренера «Днепра» Дмитрий Михайленко:

– План заключался в том, чтобы лишить соперника пространства и времени для принятия решений. В определенный отрезок поединка у нас это получалось. Очень долго мы подстраивались под темп, ведь работа с мячом техничных футболистов «Шахтера» обязывает реагировать на происходящее быстрее. Многие мои подопечные никогда ранее не играли при таких скоростях. Наверное, в первые 15 минут мы давали слишком много свободы для атакующей группы «горняков». Позже удавалось сдерживать наступательные действия оппонента, при этом в одной из контратак мы могли забить, но не получилось – хорошо действовал вратарь.



Во втором тайме на нас также оказывалось большое давление, и в какой-то мере гол назревал. После пропущенного мяча мы немного перестроили схему, перешли на четыре защитника и смогли в принципе перевести игру на половину поля «Шахтера». Были с нашей стороны удары по воротам, и хотя в створ не попадали, определенный прессинг создать удалось. Наверное, будь мы немного удачливее, могли бы перевести поединок в овертайм.

– Сегодня встречались первая команда чемпионата и последняя. Ожидали, что сможете дать бой? Что не получилось в матче с «Шахтером»?

– Не получилось победить. Бой мы планировали дать, хотели совершить подвиг, но сегодня «Днепр» противостоял самому сильному клубу чемпионата, который на хорошем быстром поле показывает очень добротный футбол и который очень непросто сдержать. Для нас это большой опыт. Мы предполагали, по какому сценарию будет проходить игра, – в основном у наших ворот. Поэтому то, чего мы ожидали, и получили.

– Что вы сказали ребятам после поединка?

– Поблагодарил. Сейчас все расстроены, говорить особого смысла нет. Теперь необходимо восстановиться и готовиться к оставшимся матчам сезона.