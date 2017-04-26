Паулу ФОНСЕКА: «Вскрывать такую оборону – очень сложный сценарий»

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека:

– Это был сложный поединок против качественного соперника. Встретились с командой, которая не проигрывала 11 матчей. Последнее поражение «Днепр» потерпел от «Шахтера» в чемпионате. Мы провели большую ротацию. По сравнению с предыдущим матчем в составе остались только Марлос и Тайсон. Тем не менее картина игры совершенно не поменялась. Мы продолжали доминировать, были с мячом и имели огромное количество моментов против команды, закрывшейся с 11 футболистами у своих ворот. Вскрывать такую оборону – очень сложный сценарий. Но даже с такой защитой соперника нам удалось создать множество шансов. К сожалению, реализовали только один, хотя могли забить и больше. Одержали победу над прекрасным коллективом. Мы – в финале. Также я хочу исключительно хорошо отозваться о вратаре «Днепра», который показал свой лучший уровень.

– Сегодня играл условно резервный состав «Шахтера». Насколько вы удовлетворены действиями подопечных?

– Я доволен абсолютно всеми футболистами и их самоотдачей. Тот же Марсио Азеведо провел свой первый матч после весьма долгой паузы. Все ребята были на высшем уровне.