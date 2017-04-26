Руслан ЗАБРАНСКИЙ: «Ребят подкосил пенальти, которого не было»

Пресс-конференция главного тренера МФК «Николаев» Руслана Забранского после кубкового матча с «Динамо» (0:4).

- Еще до игры было понятно, что нам будет трудно. Если, к примеру, вернуться к ноябрю прошлого года, то, строя планы своей команды на зимний перерыв, я бы попросил руководство приобрести хотя бы нескольких нападающих, которые могут забивать голы, и тогда сегодняшняя игра, возможно, сложилась бы иначе. Да, у нас есть неплохие ребята, тот же Берко, но он получил красную карточку в четвертьфинале с «Ильичевцем», и сегодня играть не мог, а Морис, который вышел на поле, еще должен набрать кондиции.

Как известно, в футболе часто действует правило «не забиваешь ты – забивают тебе». Конечно, я не говорю, что мы должны были выигрывать у «Динамо», поскольку это из раздела фантастики, но при счете 0:1 у нас было два стопроцентных момента, когда вратарь спас «Динамо» от пропущенного мяча. Если бы удалось реализовать хотя бы один из двух моментов, думаю, интрига сохранялась бы до самого финального свистка. Второй пропущенный нами мяч был также совсем необязательным – после удара через себя транзитом через стойку, – но даже при таком счете команда пыталась опасно контратаковать. Как по мне, подкосил ребят пенальти, которого, на мой взгляд, не было, но наверняка смогу сказать, только просмотрев видео.

Как вы видели, сегодня мы задействовали всех ребят, которые могли сыграть, в том числе и нашу молодежь. Не собирались отсиживаться в обороне, а играть так, как мы действуем в чемпионате, – пытаться атаковать, прессинговать, накрывать соперников на их половине поля. Понятно, что все задуманное воплотить было трудно, и большую часть матча мы находились на своей половине поля.

Но самое главное, что болельщики довольны, было много детей, которые завтра попросят своих родителей привести их в футбольные секции. Праздник для всего Николаева удался, и будем надеяться, что на нас обратят внимание руководители города и будут помогать, причем необязательно материально, а хотя бы предоставят нам возможность тренироваться в нормальных условиях, а не на Центральном стадионе, где мы проводим и официальные матчи.