В поединке 1/2 Кубка Украины «Николаев» крупно уступил киевскому «Динамо». В финал вышла столичная команда.
Источник — ТСН
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В поединке 1/2 Кубка Украины «Николаев» крупно уступил киевскому «Динамо». В финал вышла столичная команда.
Источник — ТСН
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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