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Федерація Футболу України
Николаев
0:4
Динамо Киев
26.04.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Николаев - Динамо Киев - 0:4. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/2 Кубка Украины «Николаев» - «Динамо Киев»

  • 26.04.2017 23:24
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Метки
fcdynamo.kiev.ua. «Николаев» - «Динамо Киев»
© fcdynamo.kiev.ua. «Николаев» - «Динамо Киев»

В поединке 1/2 Кубка Украины «Николаев» крупно уступил киевскому «Динамо». В финал вышла столичная команда.

Источник — ТСН

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