Максим МАЛЫШЕВ: «Концовка получилась немного нервной»

Полузащитник «Днепра» Максим Малышев прокомментировал победу над «Днепром» (1:0) в полуфинале Кубка Украины.
«Было много моментов, но мы не смогли их реализовать. Возможно, поэтому концовка матча получилась немного нервной – все же это кубковая игра. Забили бы второй, третий, и было бы полегче. Также отмечу голкипера «Днепра», который не раз выручал свою команду в трудных ситуациях. Что касается ротации состава, то у нас много футболистов, все хотят играть. На тренировках каждый старается доказать, что он достоин места в основе, и тренер дает шанс проявить себя», – отметил Малышев.
Источник — ФК Шахтер
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