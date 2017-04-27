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Федерація Футболу України

Ярмоленко оформил свой второй хет-трик за Динамо

Первый раз три гола в одном матче Андрей отправил в ворота «Горняк-Спорта»

  • 27.04.2017 10:36
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Метки
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко
© ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Нападающий «Динамо» Андрей Ярмоленко во второй раз за время своих выступлений в составе столичного клуба сумел отличится тремя забитыми мячами в одном матче. И вновь, показательную результативность Андрей совершил в матче Кубка Украины.

Свой первый хет-трик Ярмоленко сделал 22 августа 2015 года в матче 1/16 финала Кубка Украины «Горняк-Спорт» - «Динамо» (0:6). Второй - 26 апреля 2017 года в поединке 1/2 финала Кубка Украины «Николаев» - «Динамо» (0:4).

Всего в розыгрышах Кубка Украины начиная с сезона 2008/2009 на счету бомбардира 19 забитых мячей.

Источник — ФК Динамо Киев

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