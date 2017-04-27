Андрей ЛУНИН: «Мы собирались выйти в финал»

Несмотря на то, что голкиперу «Днепра» Андрею Лунину не удалось сохранить ворота в неприкосновенности, его смело можно признать героем полуфинала с «Шахтером» (0:1). Вратарь не раз спасал нашу команду, а потому интерес к его персоне журналистов после игры в микс-зоне полностью понятен.

— Выход в полуфинал — это для вас уже достижение или чувствуете разочарование из-за того, что вы вышли в финал?

— Никакое это не достижение. Мы собирались выходить в финал. Играли от обороны, но у нас были и возможности забить. Поэтому мы все расстроились.

— Почему, пока не пропустили, чувствовали себя более скованно?

— Когда пропустили, нужно было отыгрываться. Уже нечего было терять. Хотели перевести игру в овертайм. А пока счет был 0:0, главным было надежно действовать в обороне.

— Сегодня «Шахтер» играл не в оптимальном составе. Чувствовали перед игрой, что можете зацепиться за шанс?

— У них вся команда — оптимальный состав.

— Насколько перед игрой у тебя и других ребят был мандраж?

— Никакого мандража не было. Мы прекрасно знали установку, каждый знал, что делать и как играть.