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Федерація Футболу України

Владимир ГОРИЛЫЙ: «В Кубке Украины ожидал сенсаций»

Экс-игрок «Днепра» считает, что выход Николаева в полуфинал Кубка говорит о слабости нашего чемпиона

  • 27.04.2017 11:12
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Экс-защитник «Динамо», «Днепра» и сборной Украины Владимир Горилый поделился своими впечатлениями от матчей 1/2 финала Кубка Украины.
 
— Владимир Иванович, украинских поклонников футбола ждет классический финал Динамо — Шахтер. Все справедливо?
— Думаю, да. Хотя днипровская молодежь неплохо смотрелась на фоне именитого соперника.
 
Я вообще ждал сенсации, ведь в кубковых матчах такое иногда происходит. Разве кто-то мог предположить, что 15-я на данный момент команда первой лиги окажется за шаг до решающего поединка? Хотя, конечно, Николаеву везло со жребием на предыдущих стадиях, а матч с Динамо показал настоящий уровень корабелов.
 
— А Днепр мог сотворить сенсацию?
— Да. В первом тайме подопечные Паулу Фонсеки, как мне показалось, недооценили днепрян. Такого медленного и хаотичного Шахтера, как до перерыва, я давно не видел. Понятно, что у оранжево-черных произошла приличная ротация состава, и по этой игре можно было понять, кто выступает в основе, а кто — запасной. Сложилось впечатление, что Патрик, Азеведо, Дентиньо так и не поняли, что им предоставляется шанс проявить себя.
 
А что касается Днепра, то ребята, может, где-то перегорели, робко шли в контратаки, но даже при этом один-два раза могли наказать противника. Думаю, у молодых элементарно не хватило опыта качественнее распорядиться возможностями для взятия ворот. Но они прошли большую школу. Именно в таких матчах происходит наибольший рост исполнителей.
 
— Прогресс Днепра, думаю, очевиден. Команда не проигрывает в чемпионате 10 поединков…
— Согласен. Но днепрянам пока не хватает агрессии в атаке. Нет людей, которые могут завершить. Довбык? Он перспективен, но пока рано петь ему дифирамбы. В начале сезона неплохо зарекомендовали себя Вакулко и Баланюк, но постепенно их пыл угас. Это называется юношеской нестабильностью.
 
— Футболистам Николаева уже можно вручать ордена?
— Я говорил выше, что у нас такое иногда случается, правда, не так часто, как в Англии. А то, что в полуфинале очутился Николаев, говорит о силе нынешнего чемпионата, точнее, о его слабости. Думаю, многие элитные коллективы не рассматривают Кубок как приоритетное задание на сезон.
 
— Кого вы видите фаворитом в финальном поединке между Динамо и Шахтером?
— Донетчане уже, можно сказать, выиграли чемпионат — и по праву. Тем более и в очных противостояниях текущего первенства оранжево-черные выглядели сильнее бело-синих. Впрочем, Кубок Украины — это совсем другая история. Я сейчас как никогда переживал за Днепр, но, при всем уважении к синим, финал между Динамо и Шахтером смотрится солиднее.
 
Не знаю, но мне почему-то кажется, что у Динамо мотивация должна быть выше. Выигрыш Кубка поможет киевлянам хоть как-то скрасить неудачный сезон.
 

Источник — zbirna.com

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