РЕБРОВ: «Говорят, в Украине футбол умирает, а я увидел полный стадион»

Главный тренер «Динамо» Сергей Ребров поделился впечатлениями о разгроме «Николаева» (4:0) и выходе своей команды в финал Кубка Украины.

«Говорят, что в Украине футбол умирает, что в Украине футбола нет, а я увидел полный стадион, и людей, которые сидели за стадионом и смотрели игру. Есть интерес.

Думаю, сейчас нужно возрождать футбол в Украине. И по игре в Николаеве, и по игре в Ахтырке я увидел желание болельщиков не только прийти на «Динамо» Киев, но и поддержать свою команду. Несмотря на счет, болельщики старались помочь сыграть против «Динамо».

«Николаев» достойно сыграл и вышел в полуфинал Кубка Украины, команда это заслужила. Это организованная команда, и я пожелаю ей только удачи в первой лиге.

Если счет 4:0, то главное в этой игре был результат», – сказал Ребров.