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Федерація Футболу України

РЕБРОВ: «Говорят, в Украине футбол умирает, а я увидел полный стадион»

Наставник «Динамо» прокомментировал победу над «Николаевом» в полуфинале Кубка Украины (4:0)

  • 27.04.2017 11:55
  • 1366 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Сергей Ребров
© ФК Динамо Киев. Сергей Ребров

Главный тренер «Динамо» Сергей Ребров поделился впечатлениями о разгроме «Николаева» (4:0) и выходе своей команды в финал Кубка Украины.

«Говорят, что в Украине футбол умирает, что в Украине футбола нет, а я увидел полный стадион, и людей, которые сидели за стадионом и смотрели игру. Есть интерес.

Думаю, сейчас нужно возрождать футбол в Украине. И по игре в Николаеве, и по игре в Ахтырке я увидел желание болельщиков не только прийти на «Динамо» Киев, но и поддержать свою команду. Несмотря на счет, болельщики старались помочь сыграть против «Динамо».

«Николаев» достойно сыграл и вышел в полуфинал Кубка Украины, команда это заслужила. Это организованная команда, и я пожелаю ей только удачи в первой лиге.

Если счет 4:0, то главное в этой игре был результат», – сказал Ребров.

Источник — МФК Николаев

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Комментарии
    ragnaros_hs
      ragnaros_hs, 27.04.2017 12:28
    +6
    а игру ты видел, мм?
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    Владислав Похилый
    online
      Владислав Похилый, 27.04.2017 12:48
    -1
    У Реброва вообще все норм. Игра ДК - ребята старались, чемп - только в 16 команд, хотя у нас по большому и 12 с натяжкой. Все норм в общем, будем разбираться))
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    Юрий Карпенко
    online
    Юрий Карпенко, 27.04.2017 13:36
    0
    Лучше б он рассказал почему на пресс-конференцию не пришел
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