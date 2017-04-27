Волки и овцы

Не знаю, как у Вас, а у меня состав полуфинальных пар изначально вызвал именно такую ассоциацию. По одну сторону – матерые хищники, по другую – безобидные и в разной степени беззащитные домашние животные. Не цепляйтесь к словам – это всего лишь метафора. Но смысл, полагаю, понятен всем.

Абсолютная бестолковость «слепого» на все глаза и всю голову жребия привела к тому, что в шаге от финала сошлись представители слишком разных весовых категорий.

Лидеру и без пяти минут чемпиону противостоял аутсайдер «вышки». Команда, одной ногой уже стоящая в Первой лиге, а если вторая нога вдруг устоит, то ее туда неизбежно подтолкнут. Если же прибавить «Днепру» все 15 отнятых в кабинетах очков, то он окажется лишь на восьмом месте из двенадцати. А в наших нынешних реалиях даже четвертое вызывает вопросы.

Мы же, напомню, говорим о четырех лучших командах Кубка. О кадровой ситуации в Днепре, о перспективах, и о том, кто и почему в этом виновен, уже просто умалчиваю. Самое нелепое, что нашлись специалисты, которые говорили о «шансах «Днепра» на еврокубки». В какой же это жизни: прошлой или будущей? Днепряне, ничего личного – только констатация грустных реалий.

«Николаев» - это вообще песня. Против без пяти минут экс- и вице-чемпиона страны вышел аутсайдер Первой лиги. Как могла такая команда достичь полуфинала? Элементарно, Ватсон! Ни одного соперника из «вышки» в предыдущих раундах, и единственная победа в игровое время – над командой Второй лиги. Ей-богу, кино и немцы!

Ребята из НикО, и против вас я ничего не имею. Ваш город мне симпатичен, у меня там нынче близкий друг обитает, но истина дороже. Речь идет не об унижении и высмеивании клуба – о, мягко выражаясь, несовершенстве системы жребия. Тем более, в сегодняшних условиях. И без того пришедший в упадок Кубок страны, полное впечатление, добивают.

Потому в полуфиналах весь вопрос заключался в том, когда и как именно фавориты возьмут свое. В одном из них это было более очевидно, в другом – пришлось повозиться не столько дольше, сколько тщательнее. Одному волчаре попался совсем уж безропотный ягненок, другому – более резвый и упорный. Но результат, тот же – на лице. На сытой морде довольного хищника.

По сути, это было своего рода жертвоприношение. Ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать! Естественно, на фоне первого матча, во втором многим мерещилась равная борьба. На деле же здесь волк просто вел себя аккуратнее, дабы не нарваться по глупости на едва пробивающиеся рожки ягненка.

Нечто подобное «Шахтер» испытал недавно в игре с «Черноморцем». После чего, потерпев первое поражение во внутреннем сезоне, Фонсека стал перестраховываться. Тем паче, в матчах такого турнирного значения. То есть, он опять тупо включил «Брагу». Что, впрочем, не помешало изрядной ротации состава.

Так что, на Вашем месте, я бы особо не прельщался карточками за затяжку времени и муками Азеведо в концовке. То таке…

Оба матча получились зрелищными, что косвенно и лишний раз подтверждает превосходство «волков» над «овцами». Если в Харькове, в среднем, мы имели один голевой момент в десять минут, то в Николаеве – и вовсе в пять. Тоже понятно, ибо иллюстрирует разницу между аутсайдерами высшего и первого дивизионов.

Свои задачи фавориты решили примерно в одно и то же время – в середине второго тайма. «Динамо» поставило соперника на колени на 62-й минуте, когда Кадар забил второй мяч (перед этим у «Николаева» было два реальных шанса сравнять счет). «Шахтер» - шестью минутами позже, когда Тайсон решил судьбу матча.

Правда, на 75-й минуте была еще попытка Когута, но Шевченко справился с нею настолько легко, что даже не уверен, учитывать ли ее в качестве полноценного голевого момента.

Более логичен счет в Николаеве. Разница в голах – однозначно закономерна, разве что, по моим подсчетам, точнее было бы 1:5.

В Харькове же команды «наиграли» на 2:0. На первый гол, по совокупности моментов, уже по истечении первой четверти часа. На второй – незадолго до того, как был забит настоящий, и преимущество «Шахтера», наконец-то воплотилось в результат. Полтора шанса «Днепра», с учетом удара Довбика в первом тайме, на гол не тянут. Чисто теоретически, конечно.

А добившись желаемого, Фонсека «протрубил отбой» - точно, как в Киеве перед этим. И футбол на этом фактически закончился. Согласен со всеми, кто считает это неадекватным декларируемой игровой философии «Шахтера», особенно на фоне деградировавшего чемпионата. С Луческу было бы веселее. Но Луческу такой ЧУ, что называется, заколебал своей простотой.

К судейству вопросы имелись, по большому счету, только в Николаеве. С моим консультантом удалось разобрать два ключевых эпизода.

17-я минута – рука у Назаренко. «Пенальти без вопросов».

30-я минута – фол на Цыганкове? «Повтор очень плохой, но скорее нет, чем да».

Что касаемо пресловутой «помаранчевой» карточки для Виды, то саму игру моему зарубежному собеседнику посмотреть не удалось, а в обзорах этого эпизода не было. Если же Вас интересует мое дилетантское мнение на предмет удаления, то шобы да, так не сильно.

В целом, арбитраж пани Монзуль не идеально соответствовал уровню матча. Но, справедливости ради, на ее месте точно так же мог отсудить и кто-нибудь из мужчин. Так шо, как пишут у нас кое-где на скамейках в безлюдных местах на отшибе: «Феминизм победит!»

Разумеется, ярчайшей личностью полуфиналов стал Ярмоленко с его хет-триком. Вторым назвал бы Марлоса, феерившего в дебюте игры и отдавшего судьбоносный голевой пас. Третьим – успешно вышедшего на замену Гармаша (впрочем, он успел к разбору блюд: в эндшпиле «Николаев» уже добивали). Отмечу также Морозюка и Тайсона.

Среди «воротников» явно выделялись двое. Николаевец Чумак совершил восемь сэйвов, но и пустил четверочку. И на его совести, как минимум, один, но самый важный – первый пропущенный мяч. У днепровца Лунина – пять сэйвов, и помешать забить Тайсону ему было достаточно сложно.

Гол дня, без вариантов, забил Кадар. Бисиклета от стойки ворот – это от души. Среди прочих явно лидирует «шахтерский» мяч: главным образом, за счет элегантного паса пяткой от Марлоса.

Наш параллельный обзор мог бы называться: «Молчание ягнят». Только они не молчали – пытались робко брыкаться, насколько это позволяла ситуация и насколько доставало сил. За что им безусловный респект.

Еще раз, если в случае с «Днепром» Вас вводит в заблуждение счет и сорокаминутная пауза в моментах «Шахтера», да еще на фоне николаевского погрома – это Ваше право: искать убежище в иллюзиях от суровой реальности. В любом случае, они сражались достойно. И, если бы очень повезло… то тогда бы бабушка стала дедушкой.

Я же, возвращаясь к беспонтовости кубкового жребия последнего времени, единственный плюс вижу в том, что в финале встретятся действительно сильнейшие.

При этом хотел бы напомнить Вам: все брызги шампанского в исполнении «Шахтера» Фонсеки до сих пор мы видели только в регулярных турнирах: ЧУ унылого разлива и «утешиловке» ЛЕ. Все важнейшие плей-офф были проиграны. Ну, кроме Истанбул-Секирбашки, в прелюдии ко все той же «утешиловке».

В квалификации к ЛЧ и плей-офф ЛЕ «Шахтер» сходил с дистанции в первом же раунде. А начинал он сезон с поражения от того же «Динамо» - в Суперкубке. Три случая – закономерность. Так что, вечер перестает быть томным?

Кстати, пока общий счет выигранных КУ – 11:10, в пользу киевлян. Но это так – для общей информации и пущего интересу.