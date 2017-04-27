Ребров не пришел на пресс-конференцию по соображениям безопасности

Интерес поклонников футбола Николаева к приезду киевского «Динамо» оказался настолько большим, что организаторы кубкового матча оказались к этому не готовы.

Если сам поединок полуфинала Кубка Украины прошел без эксцессов, то после игры количество желающих увидеть вживую футболистов и тренеров «Динамо» оказалось настолько большим, что тренер «Динамо» не смог протиснуться сквозь толпу желающих взять у него автограф, чтобы попасть на регламентную послематчевую пресс-конференцию, которую организаторы провели в конференц-зале отеля, расположенного в трехстах метрах от стадиона. Все усилия охраны расчистить для Сергея Реброва проход сквозь толпу поклонников оказались напрасными.

По решению службы охраны обоих клубов Сергей Ребров дал свой комментарий официальному телевизионному транслятору матча и местному клубному телевидению. Организаторы матча принесли свои официальные письменные извинения за «казус», которым они назвали непроведение должным образом регламентной пресс-конференции.